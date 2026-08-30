Μίλιτσιτς: Η διαφωνία πατέρα - γιου στο Πολωνία - Γερμανία (vid)
Οικογενειακή... διαφωνία! Ο πατέρας Ιγκόρ Μίλιτσιτς είχε διαφορετική άποψη από τον γιο Ιγκόρ Μίλιτσιτς αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης ανάμεσα σε Πολωνία και Γερμανία.
Οι δύο χώρες διασταύρωσαν τα ξίφη τους στο πλαίσιο της β' προκριματικής φάσης του MundoBasket 2027. Οι Πολωνοί μετά από επτά συνεχόμενες νίκες γνώρισαν την ήττα σε ένα ματς-θρίλερ που κρίθηκε στην παράταση. Οι Γερμανοί επιβλήθηκαν με 96-94 (83-83 κ.δ) και πλέον αμφότερες συγκατοικούν στην κορυφή του 11ου ομίλου με ρεκόρ 7-1 και ουσιαστικά έχουν τσεκάρει το εισιτήριο τους για το Παγκόσμιο Κύπελλο στα γήπεδα του Κατάρ.
Αυτό που έκλεψε τις εντυπώσεις ήταν η διαφορετική οπτική γωνία του πατέρα και άλλοτε τεχνικού του Άρη, Ιγκόρ Μίλιτσιτς με τον παίκτη και γιο του Ιγκόρ Μίλιτσιτς. Ο δεύτερος συνεχάρη τους αντιπάλους για τη νίκη, ενώ ο πρώτος υποστήριξε πως η ομάδα του ήταν αυτή που άξιζε να πάρει το «ροζ φύλλο αγώνα».
Igor Milicic, player: "They outplayed us, shoutout to the German team."— Basketball Sphere (@BSphere_) August 30, 2026
Igor Milicic, head coach: "I disagree with that statement. They didn't outplay us. They won the game, but we deserved to win more."
An interesting start to Poland's press conference after the loss to… pic.twitter.com/I4zHmcmKzu
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