Η Πολωνία ηττήθηκε στην παράταση από τη Γερμανία μετά από επτά διαδοχικές νίκες και οι δύο Μίλιτσιτς διαφώνησαν στη συνέντευξη Τύπου μετά το τέλος του ματς.

Οικογενειακή... διαφωνία! Ο πατέρας Ιγκόρ Μίλιτσιτς είχε διαφορετική άποψη από τον γιο Ιγκόρ Μίλιτσιτς αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης ανάμεσα σε Πολωνία και Γερμανία.

Οι δύο χώρες διασταύρωσαν τα ξίφη τους στο πλαίσιο της β' προκριματικής φάσης του MundoBasket 2027. Οι Πολωνοί μετά από επτά συνεχόμενες νίκες γνώρισαν την ήττα σε ένα ματς-θρίλερ που κρίθηκε στην παράταση. Οι Γερμανοί επιβλήθηκαν με 96-94 (83-83 κ.δ) και πλέον αμφότερες συγκατοικούν στην κορυφή του 11ου ομίλου με ρεκόρ 7-1 και ουσιαστικά έχουν τσεκάρει το εισιτήριο τους για το Παγκόσμιο Κύπελλο στα γήπεδα του Κατάρ.

Αυτό που έκλεψε τις εντυπώσεις ήταν η διαφορετική οπτική γωνία του πατέρα και άλλοτε τεχνικού του Άρη, Ιγκόρ Μίλιτσιτς με τον παίκτη και γιο του Ιγκόρ Μίλιτσιτς. Ο δεύτερος συνεχάρη τους αντιπάλους για τη νίκη, ενώ ο πρώτος υποστήριξε πως η ομάδα του ήταν αυτή που άξιζε να πάρει το «ροζ φύλλο αγώνα».