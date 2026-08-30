Η Γερμανία επιβλήθηκε στην παράταση της Πολωνίας με 96-94 (83-83 κ.δ) με double-double του Τίμαν και πληθωρική εμφάνιση του διψήφιου Ίζακ Μπόνγκα του Παναθηναϊκού.

Η Γερμανία επικράτησε της Πολωνίας με 96-94 (83-83 κ.δ) με double-double του Γιοχάνες Τίμαν (14 πόντους, 12 ριμπάουντ) και τον Ίζακ Μπόνγκα του Παναθηναϊκού να είναι καταλυτικός και στις δύο πλευρές του παρκέ (10 πόντους, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ) σε 31:02. Πλέον οι δύο χώρες ισοβαθμούν στην κορυφή του 11ου ομίλου της β' προκριματικής φάσης του MundoBasket 2027 με ρεκόρ 7-1. Αμφότερες έχουν ουσιαστικά «κλειδώσει» τη συμμετοχή τους στο Παγκόσμιο Κύπελλο που θα διεξαχθεί στο Κατάρ.

Στην εναρκτήρια περίοδο οι Γερμανοί ήταν κυριαρχικοί, επέβαλλαν τον ρυθμό τους και έκλεισαν το δεκάλεπτο προηγούμενοι με διψήφια διαφορά (28-15). Στη δεύτερη περίοδο οι Πολωνοί βελτιώθηκαν, έβγαλαν αντίδραση και επικράτησαν στο επιμέρους σκορ με 16-13 αλλά η Γερμανία πήγε στα αποδυτήρια με διψήφια διαφορά (41-31).

Στο τρίτο δεκάλεπτο η Πρωταθλήτρια Ευρώπης και Κόσμου κράτησε τη διαφορά σε παρόμοια επίπεδα σε ένα διάστημα του παιχνιδιού που και η Πολωνία ήταν ιδιαιτέρως εύστοχη αλλά δεν κατάφερε να αναχαιτίσει τα επιθετικά «ατού» των Γερμανών. Η ομάδα του Μπόνγκα μπήκε στο τελευταίο δεκάλεπτο με +12 (58-70).

Το τελευταίο και καθοριστικό δεκάλεπτο ήταν μια άλλη... ιστορία. Ο αγώνας έγινε ντέρμπι, η Πολωνία ήταν σταθερά στον... σβέρκο της Γερμανίας, ισοφαρίζοντας δύο λεπτά πριν το φινάλε (83-83). Το ματς οδηγήθηκε στο extra πεντάλεπτο της παράτασης.

Εκεί, οι Γερμανοί έτρεξαν ένα σερί 7-0 κάνοντας το 90-83. Η Πολωνία ωστόσο δεν το έβαλε κάτω και ισοφάρισε 40 δευτερόλεπτα πριν το φινάλε (94-94). Εντέλει, η Γερμανία με τον Σρούντερ να μιλά στο τέλος πήραν το «ροζ φύλλο αγώνα» με 96-94.

Για τους θριαμβευτές πέραν των Τίμαν και Μπόνγκα ο Ντένις Σρούντερ των Χόρνετς σημείωσε 18 πόντους, πήρε 2 ριμπάουντ και μοίρασε 5 ασίστ. Ο Μαοντό Λο της Ζάλγκιρις πέτυχε 13 πόντους, μάζεψε 5 ριμπάουντ και έδωσε τέσσερις τελικές πάσες στους συμπαίκτες του.

Από την πλευρά των ηττημένων, ο άλλοτε παίκτης του Τριφυλλιού, Ματέους Πονίτκα, πραγματοποίησε καταπληκτική εμφάνιση με 20 πόντους, 8 ριμπάουντ και 5 ασίστ. Ο Μίλιτσιτς είχε 18 πόντους και 8 ριμπάουντ και ο Ολένιτσακ έκανε double-double με 12 πόντους, 10 ριμπάουντ και μια ασίστ.

Τα δεκάλεπτα: 15-28, 31-41, 58-70, 83-83, (94-96 παράταση)