Σπανούλης: «Έχουμε μια πολύ ταλαντούχα και παθιασμένη ομάδα»

Ο Βασίλης Σπανούλης δήλωσε περήφανος για τον τρόπο που η Εθνική δούλεψε τις προηγούμενες ημέρες, κάνοντας το 2/2 στο πρώτο «παράθυρο» ενόψει FIBA World Cup 2027.

Η Εθνική Ανδρών έκανε το 2/2 στα προκριματικά του FIBA World Cup 2027 μετά το διπλό στην Πορτογαλία και ο Βασίλης Σπανούλης ανέφερε στην αρχική τοποθέτησή του στη συνέντευξη Τύπου: «Κάναμε κάποια λάθη που μας πλήγωσαν, αλλά στη συνέχεια ελέγξαμε το ματς με υπομονή. Μοιράσαμε καλά την μπάλα, πάντα προσπαθούσαμε να βρούμε τον ελεύθερο παίκτη».

Στη συνέχεια, είπε: «Έχουμε μια πολύ ταλαντούχα και παθιασμένη ομάδα, είμαι πολύ περήφανος για το πώς δουλέψαμε όλη αυτή τη βδομάδα, αλλά κυρίως για τις δύο νίκες που πετύχαμε. Η Πορτογαλία είναι καλή ομάδα, έκανε φανταστική δουλειά στο Ευρωμπάσκετ, παίζουν καλά σαν σύνολο και δεν ήταν εύκολο παιχνίδι για μας».

Από την πλευρά του, ο Ναζ Μήτρου-Λονγκ επισήμανε: «Όταν ακολουθήσαμε τις αρχές μας και παίξαμε πιο ήρεμα, αποφύγαμε τα λάθη και καταφέραμε να πάρουμε τη νίκη».