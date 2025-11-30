Σπανούλης: «Έχουμε μια πολύ ταλαντούχα και παθιασμένη ομάδα»
Η Εθνική Ανδρών έκανε το 2/2 στα προκριματικά του FIBA World Cup 2027 μετά το διπλό στην Πορτογαλία και ο Βασίλης Σπανούλης ανέφερε στην αρχική τοποθέτησή του στη συνέντευξη Τύπου: «Κάναμε κάποια λάθη που μας πλήγωσαν, αλλά στη συνέχεια ελέγξαμε το ματς με υπομονή. Μοιράσαμε καλά την μπάλα, πάντα προσπαθούσαμε να βρούμε τον ελεύθερο παίκτη».
Στη συνέχεια, είπε: «Έχουμε μια πολύ ταλαντούχα και παθιασμένη ομάδα, είμαι πολύ περήφανος για το πώς δουλέψαμε όλη αυτή τη βδομάδα, αλλά κυρίως για τις δύο νίκες που πετύχαμε. Η Πορτογαλία είναι καλή ομάδα, έκανε φανταστική δουλειά στο Ευρωμπάσκετ, παίζουν καλά σαν σύνολο και δεν ήταν εύκολο παιχνίδι για μας».
Από την πλευρά του, ο Ναζ Μήτρου-Λονγκ επισήμανε: «Όταν ακολουθήσαμε τις αρχές μας και παίξαμε πιο ήρεμα, αποφύγαμε τα λάθη και καταφέραμε να πάρουμε τη νίκη».
