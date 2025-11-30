Η Εθνική Ανδρών σούταρε 13/36 τρίποντα και τελικά επικράτησε της Πορτογαλίας με 68-76, κάνοντας το 2/2 στα προκριματικά του FIBA World Cup 2027.

Η Εθνική Ανδρών έκανε… κατάχρηση στο τρίποντο απέναντι στην Πορτογαλία και τελικά επικράτησε με 68-76, σημειώνοντας τη δεύτερη νίκη της στα προκριματικά του FIBA World Cup 2027.

Η ελληνική ομάδα είχε 18 προσπάθειες για δίποντο και 36 για τρίποντο, με τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη να πραγματοποιεί νέα σπουδαία εμφάνιση στο «παράθυρο» του Νοεμβρίου, τον Κώστα Παπανικολάου να είναι κομβικός και τους Σαμοντούροφ και Ναζ Μήτρου-Λονγκ να έχουν σημαντική συνεισφορά στο διπλό της Εθνικής.

Πορτογαλία-Ελλάδα: Ο αγώνας

Ο Κώστας Αντετοκούνμπο σημείωσε τους πρώτους πόντους της Εθνικής στο Πόρτο (0-4), όμως η Πορτογαλία απάντησε με σερί 13-0, έχοντας 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 2 κλεψίματα σε αυτό το διάστημα. Στη συνέχεια, οι Παπανικολάου και Τολιόπουλος πέτυχαν τα σουτ που χρειαζόταν για να «ξεκολλήσει» η ελληνική ομάδα. Η Εθνική έτρεξε το δικό της 13-0, με αποτέλεσμα να προηγηθεί 13-17 στο 7:40.

Είναι χαρακτηριστικό ότι η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη ξεκίνησε τον αγώνα με 0/3 τρίποντα και στη συνέχεια είχε 5/6, όταν ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος σκόραρε πίσω από τα 6.75 για το 17-27 στο 11'! Η είσοδος του Τολιόπουλου στη θέση του Φλιώνη έδωσε καλύτερη κυκλοφορία και μεγαλύτερη απειλή από όλες τις θέσεις, φέρνοντας πολύ γρήγορα την Εθνική στη θέση του οδηγού και προσφέροντας όμορφο και σοβαρό μπάσκετ.

Μάλιστα, ο Λαρεντζάκης ευστόχησε σε νέο τρίποντο για το 21-33. Το τρίποντο σερί της Εθνικής, μετά το αρχικό 0/3, έφτασε στο 7/9 και μάλιστα με έξι διαφορετικούς παίκτες: Τολιόπουλος (2), Παπανικολάου, Σαμοντούροφ, Λαρεντζάκης, Καλαϊτζάκης και Χαραλαμπόπουλος! Η ευστοχία έξω από τα 6.75 έφερε το «γαλανόλευκο» +12, ωστόσο η Πορτογαλία απάντησε άμεσα, βρίσκοντας λύσεις στην επίθεση με τον Ράφαελ Λισμπόα.

Μόλις έπεσε το ποσοστό της Εθνικής σε πιο φυσιολογικά επίπεδα, οι Πορτογάλοι πλησίασαν και σκόραραν εύκολα όποτε πέρασαν την πρώτη γραμμή άμυνας της Ελλάδας, μειώνοντας σε 36-37 στο ημίχρονο.

Ο Ντιόγκο Μπρίτο έδωσε το προβάδισμα στους γηπεδούχους στο ξεκίνημα της τρίτης περιόδου (38-37, 21'), ενώ χρειάστηκε να περάσουν σχεδόν 23 λεπτά ώστε η Εθνική να πάει στις βολές με τον Παπανικολάου (40-41). Η Πορτογαλία πίεσε, ωστόσο το μακρινό σουτ του Γιαννούλη Λαρεντζάκη έδωσε ανάσα στην Ελλάδα (42-48), η οποία έκλεισε το τρίτο δεκάλεπτο στο 49-56.

Τα συνεχόμενα τρίποντα από τους Φλιώνη και Λαρεντζάκη ανέβασαν τη διαφορά στο +8 (54-62, 32'), όμως ο Βλάντισλαβ Βόιτσο κράτησε όρθια την Πορτογαλία, μειώνοντας σε 59-62. Το νέο τρίποντο του Ναζ Μήτρου-Λονγκ διαμόρφωσε το 59-68 στο 36' για την Εθνική, η οποία άντεξε στην πίεση των Πορτογάλων και έφτασε στη νίκη με 68-76, κάνοντας το 2/2 στα προκριματικά του FIBA World Cup 2027.

Τα δεκάλεπτα: 17-24, 36-37, 49-56, 68-76.

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ: Η Εθνική άντεξε στην πίεση της Πορτογαλίας και αντέδρασε σωστά όταν οι Ίβηρες προσπάθησαν να μπουν ξανά στο παιχνίδι.

ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΟΛΩΝ: Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης ηγήθηκε της Εθνικής στο Πόρτο, σημειώνοντας 15 πόντους με 1/2 δίποντα, 4/7 τρίποντα, 1/2 βολές, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 2 κλεψίματα σε 19:22.

ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ: Ο Αλέξανδρος Σαμοντούροφ τελείωσε τον αγώνα με 12 πόντους, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 3 κλεψίματα, ο Ναζ Μήτρου-Λονγκ πρόσθεσε 11 πόντους ενώ ο Κώστας Παπανικολάου είχε 10 πόντους, 4 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ: Ο Τραβάντε Γουίλιαμς ξεχώρισε για την Πορτογαλία, έχοντας 15 πόντους, 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 4 κλεψίματα.

ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ: Η Εθνική έκανε το 2/2 στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, βγάζοντας ποιότητα και ψυχραιμία όταν χρειάστηκε.

ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ: Τα 15 λάθη της Εθνικής.

Portugal FG 2PT FG 3PT FG FT REB View Table Legend MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players 0 Diogo Brito * 22:07 10 4/7 57.14% 4/5 80% 0/2 0% 2/2 100% 1 2 3 - 2 2 - - -11 8 2 Vladyslav Voytso 22:30 8 3/4 75% 1/1 100% 2/3 66.67% 0/0 0% - 1 1 3 2 - - - -11 11 3 Ricardo Monteiro 13:02 0 0/2 0% 0/2 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 - 1 - 1 1 - - -22 -2 5 Travante Williams * 30:46 15 5/12 41.67% 3/6 50% 2/6 33.33% 3/5 60% 1 5 6 3 1 4 4 - 2 15 8 Francisco Amarante 14:51 7 3/5 60% 2/2 100% 1/3 33.33% 0/0 0% - 2 2 - - - - - 4 7 9 Gonçalo Delgado 08:42 6 2/4 50% 2/4 50% 0/0 0% 2/2 100% 1 - 1 - - 1 - - -13 4 14 Diogo Ventura 16:41 6 3/6 50% 3/4 75% 0/2 0% 0/0 0% - 1 1 3 - 1 - - -17 6 17 Daniel Relvão * 16:06 2 1/3 33.33% 1/3 33.33% 0/0 0% 0/0 0% - 3 3 - 4 1 1 - 15 3 22 Anthony Da Silva 08:52 0 0/2 0% 0/2 0% 0/0 0% 0/0 0% - - - 1 2 - 2 - -7 1 28 Nuno Sá 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% - - - - - - - - - - 29 Rafael Lisboa * 23:12 12 4/11 36.36% 2/4 50% 2/7 28.57% 2/2 100% 2 2 4 4 2 - - - 12 13 31 Cândido Sá * 23:11 2 1/4 25% 1/1 100% 0/3 0% 0/0 0% 3 5 8 1 3 1 2 - 8 9 Team/Coaches 1 - 1 - 1 TOTAL 200 68 26/60 43.33% 19/34 55.88% 7/26 26.92% 9/11 81.82% 9 21 30 15 17 12 9 - –