Πορτογαλία-Ελλάδα 68-76: Έκανε το 2/2 με μπροστάρη τον Λαρεντζάκη

Γιάννης Σταυρουλάκης

Η Εθνική Ανδρών σούταρε 13/36 τρίποντα και τελικά επικράτησε της Πορτογαλίας με 68-76, κάνοντας το 2/2 στα προκριματικά του FIBA World Cup 2027.

Η Εθνική Ανδρών έκανε… κατάχρηση στο τρίποντο απέναντι στην Πορτογαλία και τελικά επικράτησε με 68-76, σημειώνοντας τη δεύτερη νίκη της στα προκριματικά του FIBA World Cup 2027.

Η ελληνική ομάδα είχε 18 προσπάθειες για δίποντο και 36 για τρίποντο, με τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη να πραγματοποιεί νέα σπουδαία εμφάνιση στο «παράθυρο» του Νοεμβρίου, τον Κώστα Παπανικολάου να είναι κομβικός και τους Σαμοντούροφ και Ναζ Μήτρου-Λονγκ να έχουν σημαντική συνεισφορά στο διπλό της Εθνικής.

Πορτογαλία-Ελλάδα: Ο αγώνας

Ο Κώστας Αντετοκούνμπο σημείωσε τους πρώτους πόντους της Εθνικής στο Πόρτο (0-4), όμως η Πορτογαλία απάντησε με σερί 13-0, έχοντας 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 2 κλεψίματα σε αυτό το διάστημα. Στη συνέχεια, οι Παπανικολάου και Τολιόπουλος πέτυχαν τα σουτ που χρειαζόταν για να «ξεκολλήσει» η ελληνική ομάδα. Η Εθνική έτρεξε το δικό της 13-0, με αποτέλεσμα να προηγηθεί 13-17 στο 7:40.

Είναι χαρακτηριστικό ότι η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη ξεκίνησε τον αγώνα με 0/3 τρίποντα και στη συνέχεια είχε 5/6, όταν ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος σκόραρε πίσω από τα 6.75 για το 17-27 στο 11'! Η είσοδος του Τολιόπουλου στη θέση του Φλιώνη έδωσε καλύτερη κυκλοφορία και μεγαλύτερη απειλή από όλες τις θέσεις, φέρνοντας πολύ γρήγορα την Εθνική στη θέση του οδηγού και προσφέροντας όμορφο και σοβαρό μπάσκετ.

 

Μάλιστα, ο Λαρεντζάκης ευστόχησε σε νέο τρίποντο για το 21-33. Το τρίποντο σερί της Εθνικής, μετά το αρχικό 0/3, έφτασε στο 7/9 και μάλιστα με έξι διαφορετικούς παίκτες: Τολιόπουλος (2), Παπανικολάου, Σαμοντούροφ, Λαρεντζάκης, Καλαϊτζάκης και Χαραλαμπόπουλος! Η ευστοχία έξω από τα 6.75 έφερε το «γαλανόλευκο» +12, ωστόσο η Πορτογαλία απάντησε άμεσα, βρίσκοντας λύσεις στην επίθεση με τον Ράφαελ Λισμπόα.

Μόλις έπεσε το ποσοστό της Εθνικής σε πιο φυσιολογικά επίπεδα, οι Πορτογάλοι πλησίασαν και σκόραραν εύκολα όποτε πέρασαν την πρώτη γραμμή άμυνας της Ελλάδας, μειώνοντας σε 36-37 στο ημίχρονο.

Ο Ντιόγκο Μπρίτο έδωσε το προβάδισμα στους γηπεδούχους στο ξεκίνημα της τρίτης περιόδου (38-37, 21'), ενώ χρειάστηκε να περάσουν σχεδόν 23 λεπτά ώστε η Εθνική να πάει στις βολές με τον Παπανικολάου (40-41). Η Πορτογαλία πίεσε, ωστόσο το μακρινό σουτ του Γιαννούλη Λαρεντζάκη έδωσε ανάσα στην Ελλάδα (42-48), η οποία έκλεισε το τρίτο δεκάλεπτο στο 49-56.

Τα συνεχόμενα τρίποντα από τους Φλιώνη και Λαρεντζάκη ανέβασαν τη διαφορά στο +8 (54-62, 32'), όμως ο Βλάντισλαβ Βόιτσο κράτησε όρθια την Πορτογαλία, μειώνοντας σε 59-62. Το νέο τρίποντο του Ναζ Μήτρου-Λονγκ διαμόρφωσε το 59-68 στο 36' για την Εθνική, η οποία άντεξε στην πίεση των Πορτογάλων και έφτασε στη νίκη με 68-76, κάνοντας το 2/2 στα προκριματικά του FIBA World Cup 2027.

Τα δεκάλεπτα: 17-24, 36-37, 49-56, 68-76.

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ: Η Εθνική άντεξε στην πίεση της Πορτογαλίας και αντέδρασε σωστά όταν οι Ίβηρες προσπάθησαν να μπουν ξανά στο παιχνίδι.

ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΟΛΩΝ: Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης ηγήθηκε της Εθνικής στο Πόρτο, σημειώνοντας 15 πόντους με 1/2 δίποντα, 4/7 τρίποντα, 1/2 βολές, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 2 κλεψίματα σε 19:22.

ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ: Ο Αλέξανδρος Σαμοντούροφ τελείωσε τον αγώνα με 12 πόντους, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 3 κλεψίματα, ο Ναζ Μήτρου-Λονγκ πρόσθεσε 11 πόντους ενώ ο Κώστας Παπανικολάου είχε 10 πόντους, 4 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ: Ο Τραβάντε Γουίλιαμς ξεχώρισε για την Πορτογαλία, έχοντας 15 πόντους, 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 4 κλεψίματα.

ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ: Η Εθνική έκανε το 2/2 στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, βγάζοντας ποιότητα και ψυχραιμία όταν χρειάστηκε.

ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ: Τα 15 λάθη της Εθνικής.

PortugalFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
0Diogo Brito *22:07104/757.14%4/580%0/20%2/2100%123-22---118
2Vladyslav Voytso22:3083/475%1/1100%2/366.67%0/00%-1132----1111
3Ricardo Monteiro13:0200/20%0/20%0/00%0/00%1-1-11---22-2
5Travante Williams *30:46155/1241.67%3/650%2/633.33%3/560%1563144-215
8Francisco Amarante14:5173/560%2/2100%1/333.33%0/00%-22-----47
9Gonçalo Delgado08:4262/450%2/450%0/00%2/2100%1-1--1---134
14Diogo Ventura16:4163/650%3/475%0/20%0/00%-113-1---176
17Daniel Relvão *16:0621/333.33%1/333.33%0/00%0/00%-33-411-153
22Anthony Da Silva08:5200/20%0/20%0/00%0/00%---12-2--71
28Nuno Sá00:0000/00%0/00%0/00%0/00%----------
29Rafael Lisboa *23:12124/1136.36%2/450%2/728.57%2/2100%22442---1213
31Cândido Sá *23:1121/425%1/1100%0/30%0/00%3581312-89
Team/Coaches1-1-1
TOTAL2006826/6043.33%19/3455.88%7/2626.92%9/1181.82%921301517129-
GreeceFG2PT FG3PT FGFTREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
5Giannoulis Larentzakis19:22155/955.56%1/250%4/757.14%1/250%033233201414
7Vasileios Toliopoulos22:1872/825%0/10%2/728.57%1/250%11250000197
8Dimitris Flionis *11:3931/250%0/00%1/250%0/00%01113100-83
11Panagiotis Kalaitzakis18:0031/425%0/00%1/425%0/00%0001211041
15Vasilis Charalampopoulos12:4851/250%0/10%1/1100%2/2100%0220000026
16Kostas Papanikolaou *27:12104/850%3/475%1/425%1/250%04422111612
20Alexandros Samodurov *27:12124/757.14%2/2100%2/540%2/2100%22421230616
24Nazareth Mitrou-Long *18:18113/650%2/2100%1/425%4/4100%00021300-27
29Antonios Karagiannidis18:2842/2100%2/2100%0/00%0/00%347111101112
37Kostas Antetokounmpo *16:4963/475%3/475%0/00%0/00%14522300-89
77Athanasios Bazinas07:5400/20%0/00%0/20%0/00%01113000-40
Team/Coaches14500
TOTAL2007626/5448.15%13/1872.22%13/3636.11%11/1478.57%8263419181581
@Photo credits: eurokinissi
     

