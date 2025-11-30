Έξαλλος ήταν ο Βασίλης Σπανούλης σε τάιμ άουτ της Εθνικής ομάδας κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου.

Ένα σερί της Πορτογαλίας στην 2η περίοδο του αγώνα με την Εθνική Ελλάδας στάθηκε αρκετό για να... βγάλει τον Βασίλη Σπανούλη έξω από τα ρούχα του!

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός είδε το +12 (21-33 υπέρ της Ελλάδας) να εξανεμίζεται σε χρόνο «dt» καθώς οι γηπεδούχοι πραγματοποίησαν σερί 7-0 για το 28-33.

Αμέσως κάλεσε τάιμ άουτ και τα... έχωσε στους παίκτες για την αμυντική τους συμπεριφορά.

