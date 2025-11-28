Η επιστροφή της Εθνική στη Θεσσαλονίκη, συνοδεύτηκε με νίκη κόντρα στη Ρουμανία και μέσω της παρακάμερας, αποτυπώθηκε η χαρά του κοινού στο κατάμεστο «Αλεξάνδρειο».

Η Εθνική Ελλάδος επικράτησε εύκολα της Ρουμανίας με 91-64, στο πλαίσιο των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027.

Η «γαλανόλευκη» επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη και στο «Αλεξάνδρειο», με τον κόσμο να αγκαλιάζει την προσπάθεια των παικτών του Βασίλη Σπανούλη, γεμίζοντας το γήπεδο του Άρη.

Η πρόσφατη επιτυχία του χάλκινου μεταλλίου στο Eurobasket του περασμένου καλοκαιριού, «φούντωσε τη φλόγα», στους οπαδούς της Εθνικής, με ανθρώπους κάθε ηλικίας να γεμίζουν τα καθίσματα του γηπέδου στη Θεσσαλονίκη.

Δείτε το βίντεο της Εθνικής:



