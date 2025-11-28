Ο Ηλίας Καντζούρης, μίλησε στο WEB Radio της ΕΟΚ, αναφερόμενος σε θέματα που αφορούν την Εθνική αλλά και τον Νίκο Ρογκαβόπουλο.

Η Εθνική Ελλάδος επικράτησε της Ρουμανίας με 91-64, στο πρώτο ματς ενόψει προκριματικών Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027, με τον Ηλία Καντζούρη να μιλάει για το κλίμα στο WEB Radio της ΕΟΚ.

Ο στενός συνεργάτης του Βασίλη Σπανούλη, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στο κλίμα που επικρατεί στην Εθνική, αλλά και στο κεφάλαιο που αφορά τον Νίκο Ρογκαβόπουλο.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ηλίας Καντζούρης:

Για τη νίκη επί της Ρουμανίας στην πρεμιέρα: «Ήταν αυτό που θέλαμε στην πρεμιέρα, απ’ όλες τις πλευρές. Ήταν πολύ ωραία η ατμόσφαιρα, όπως κάθε φορά που ανεβαίνουμε στη Θεσσαλονίκη. Είναι εντυπωσιακό πως η πόλη αυτή συμπαραστέκεται στην Εθνική, οφείλω να το ομολογήσω αυτό. Θέλαμε να κάνουμε μία καλή αρχή. Η εμφάνιση ήταν παραπάνω από καλή, σύμφωνα με τις περιστάσεις που υπήρχαν. Δεν αφήσαμε περιθώρια στον αντίπαλο, ελέγχαμε τον ρυθμό και στα 40 λεπτά, ελέγξαμε το παιχνίδι μέσα από την άμυνα μας. Είχαμε 28 ασίστς νομίζω, δείχνει το σωστό μοίρασμα στο παιχνίδι επιθετικά. Το μυαλό μας είναι στον επόμενο αγώνα, για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε με τον ίδιο στόχο».

Για την παρουσία του στη Θεσσαλονίκη μετά από λίγες ώρες του αγώνα της Μονακό: «Στη συγκεκριμένη περίσταση έγινε πάρα πολύ γρήγορα. Τελειώσαμε αργά το βράδυ το παιχνίδι στην Ευρωλίγκα στο Μονακό και σε λίγες ώρες βρεθήκαμε στη Θεσσαλονίκη. Δε σκεφτόμασταν τίποτ’ άλλο από το να βρεθούμε άμεσα στις υποχρεώσεις της Εθνικής και να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε».

Για τον αγώνα που ακολουθεί απέναντι στην Πορτογαλία: «Είναι μία ομάδα που είναι αρκετά χρόνια μαζί, ο προπονητής είναι από το 2016 στον πάγκο της Εθνικής. Αν εξαιρέσουμε τον Κετά που είναι το μεγάλο “αστέρι” και βρίσκεται στο ΝΒΑ, ο “κορμός” της ομάδας είναι ίδιος. Αυτό δίνει μεγάλη ομοιογένεια. Είναι επικίνδυνη ομάδα. Το παιχνίδι θέλει τη δέουσα προσοχή, αν έχουμε την ίδια νοοτροπία και σκεπτικό, θα έχουμε τον πρώτο λόγο στο παιχνίδι».

Για την ετοιμότητα που απαιτείται σε διαφορετικές περιστάσεις: «Είναι πολλά παιδιά που αυτό που τους ζητάμε, το να έρθουν από έναν περιορισμένο ρόλο στις ομάδες τους και να έχουν διαφορετικό ρόλο μέσα σε τρεις ημέρες, δεν είναι εύκολο. Κάποιοι δεν έχουν ρυθμό για παράδειγμα, όπως ψυχολογία και αυτοπεποίθηση. Αυτό που δεν έχουν οι ομάδες της Ευρωλίγκα είναι οι προπονήσεις. Ακόμα και ο παίκτης με μικρό χρόνο συμμετοχής πρέπει να δουλέψει ατομικά και να έχει το σώμα και το μυαλό του έτοιμο ώστε να ανταποκριθεί σε μία άλλη υποχρέωση. Πρέπει να είναι επίσης έτοιμος πνευματικά για οτιδήποτε προκύψει, απαιτείται άμεση εγρήγορση. Δεν υπάρχει χρόνος για να σκέφτεται κάποιος οτιδήποτε. Ο χρόνος προσαρμογής είναι μικρός και μέχρι στιγμής τα καταφέρνουν πολύ καλά».

Για τη συγκέντρωση της Εθνικής στο παρκέ: «Δεν είναι εύκολο, αλλά το πρώτο πράγμα που είπε ο κόουτς Σπανούλης είναι ότι πρέπει να χτιστεί μία κουλτούρα. Αυτό είναι πιο σημαντικό και από μετάλλιο, γιατί μελλοντικά θα δώσει σίγουρα διακρίσεις. Πάντα μία επιτυχία, όπως το μετάλλιο, μπορεί να είναι το εφαλτήριο, γιατί τότε πιστεύεις ότι πραγματικά πιστεύεις σε αυτό που κάνεις. Είναι κομβικό ότι καταφέραμε να κατακτήσουμε ένα μετάλλιο μετά από 16 χρόνια, αρχίζουν όλοι να πιστεύουν σε αυτό που χτίζεται. Σε αυτή την κουλτούρα πρέπει να βασιστούμε και να επενδύσουμε. Πρέπει να υπάρχει συνέπεια και αφοσίωση στην Εθνική. Πρέπει να υπάρχει η νοοτροπία ότι φοράω τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδος και μπαίνω σε κάθε παιχνίδι για να δώσω το 100%. Είμαστε σε καλό δρόμο, έρχονται και άλλα παιδιά από πίσω. Πρέπει να κοιτάμε το “δάσος” και όχι το “δέντρο”».

Για το κλίμα της Εθνικής: «Για μένα Εθνική ομάδα σημαίνει ότι ο καθένας προσπαθεί να προσφέρει ό,τι μπορεί. Είχα πολύ μεγαλύτερο άγχος βλέποντας τα παιχνίδια από την τηλεόραση στο Ευρωμπάσκετ. Θεωρώ δεδομένο ότι εάν και εφόσον νοιαζόμαστε για το καλό του ελληνικού μπάσκετ, πρέπει να “αγκαλιάζουμε” κάθε επιτυχία γιατί είναι για το κοινό καλό όλων μας. Είμαστε όλοι κάτω από την ίδια “σκεπή”. Η ψυχολογία επηρεάζει πάρα πολύ τον ομαδικό αθλητισμό. Η επιτυχία στο Ευρωμπάσκετ ήταν το “κερασάκι” στην τούρτα που μας έλειπε μετά από 16 χρόνια προκειμένου να δοθεί ένα έναυσμα για το άθλημα που αγαπάμε και να ζήσει ξανά μεγάλες στιγμές. Υπάρχει μεγάλη αύξηση των εγγραφών στις ακαδημίες, δεν είναι τυχαίο αυτό, υπάρχει αντίκτυπο. Εάν υπάρξει “παραγωγή” παικτών, το μέλλον είναι καλό».

Για τον Νίκο Ρογκαβόπουλο: «Θεωρώ ότι ο ίδιος ο κόουτς χθες (27/11), σε σχετική ερώτηση, τα κάλυψε όλα. Η Εθνική ομάδα έχει ανοιχτή την “αγκαλιά” της και όλοι χρειάζονται. Όλοι πρέπει να θέλουν να προσφέρουν όταν τους το ζητήσει η Εθνική ομάδα. Από ‘κει και πέρα, είναι στην κρίση του προπονητή να καταλήξει στο ποιος ταιριάζει και ποιος όχι. Η Εθνική ομάδα πρέπει να βρει πολύ γρήγορα χημεία ώστε αυτό το “παζλ” να αποδώσει».

