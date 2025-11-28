Αβδάλας: Τι έκανε στη δεύτερη ήττα του Βιρτζίνια Τεκ
Ο Νεοκλής Αβδάλας, έπειτα από τις εξαιρετικές εμφανίσεις του στο NCAA, έκανε την πρώτη του μέτρια εμφάνιση για τα δικά του δεδομένα, στη δεύτερη ήττα του Βιρτζίνια Τεκ από τους Ραμς με 86-68.
Ο Έλληνας φόργουορντ έχει τραβήξει δικαίως όλα τα βλέμματα πάνω του τον τελευταίο καιρό, με τις εντυπωσιακές του εμφανίσεις στο NCAA, με τη φανέλα του Βιρτζίνια Τεκ.
Ωστώσο, ο Αβδάλας, δεν κατάφερε να επαναλάβει εμφάνιση υψηλού επιπέδου όπως μας έχει συνηθίσει και έμεινε στα «χαμηλά», στη δεύτερη ήττα της ομάδας του τη φετινή σεζόν.
Συγκεκριμένα, ο 19χρονος πέτυχε 8 πόντους (3/6 εντός παιδιάς, 1/3 τρίποντα), 3 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 1 κλέψιμο και ένα λάθος, σε 31 λεπτά συμμετοχής.
Αξίζει να σημειωθεί πως ήταν η πρώτη μονοψήφια εμφάνιση του Αβδάλα για φέτος, έχοντας μ.ο 14.6 πόντους, 3.3 ριμπάουντ και 4.6 ασίστ, στην παρθενική του χρονιά στο NCAA.
