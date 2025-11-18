Περιστέρι: Ο Καρντένας στις κλήσεις της Εθνικής Ισπανίας για τα παράθυρα του Παγκοσμίου
Ο Τσους Ματέο κάλεσε στην Εθνική Ισπανίας τον παίκτη του Περιστερίου Άλβαρο Καρντένας, για τα παιχνίδια ενόψει των προκριματικών του παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027.
Ο Ισπανός γκαρντ του Περιστερίου διανύει εξαιρετική σεζόν μέχρις στιγμής, έχοντας 8.8 πόντους, 5 ασίστ, 2.8 ριμπάουντ μ.ο.
Στο τιμόνι των «Ρόχας», θα βρίσκεται ο Τσους Ματέο, ο οποίος διαδέχτηκε τον Σέρτζιο Σκαριόλο.
Στις κλήσεις του Ισπανού τεχνικού δεν βρίσκονται NBAερς ούτε παίκτες της Euroleague, με μοναδική εξαίρεση τον Ιζάν Αλμάνσα της Ρεάλ.
