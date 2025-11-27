Γιουρτσεβέν: Στη δωδεκάδα για τον αγώνα της Τουρκίας με τη Βοσνία
Η Τουρκία θα αντιμετωπίσει τη Βοσνία (27/11, 20:00), στο πλαίσιο των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027, με τον Ομέρ Γιουρτσεβέν να βρίσκεται κανονικά στη δωδεκάδα του Έργκιν Άταμαν.
Ο Τούρκος σέντερ, είχε υποστεί θλάση στις αρχές Νοεμβρίου και έκτοτε δεν έχει επιστρέψει στα παρκέ.
Πλέον ο Γιουρτσεβέν, αναμένεται να επιστρέψει στη δράση και με τη φανέλα του Παναθηναϊκού αμέσως μετά τη διακοπή των Εθνικών ομάδων.
Αναλυτικά η 12αδα της Τουρκίας:
FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri’nde mücadele edecek A Erkek Milli Takımımızın 12 kişilik Bosna Hersek maçı kadrosu! 🇹🇷🏀#BizBirlikteyiz pic.twitter.com/lF51onNmnr— TBF (@TBF) November 27, 2025
