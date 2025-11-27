Ο Ομέρ Γιουρτσεβέν, θα βρίσκεται στη διάθεση του Έργκιν Άταμαν για την αναμέτρηση της Τουρκίας με τη Βοσνία (27/11, 20:00).

Η Τουρκία θα αντιμετωπίσει τη Βοσνία (27/11, 20:00), στο πλαίσιο των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027, με τον Ομέρ Γιουρτσεβέν να βρίσκεται κανονικά στη δωδεκάδα του Έργκιν Άταμαν.

Ο Τούρκος σέντερ, είχε υποστεί θλάση στις αρχές Νοεμβρίου και έκτοτε δεν έχει επιστρέψει στα παρκέ.

Πλέον ο Γιουρτσεβέν, αναμένεται να επιστρέψει στη δράση και με τη φανέλα του Παναθηναϊκού αμέσως μετά τη διακοπή των Εθνικών ομάδων.

Αναλυτικά η 12αδα της Τουρκίας:

FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri’nde mücadele edecek A Erkek Milli Takımımızın 12 kişilik Bosna Hersek maçı kadrosu! 🇹🇷🏀#BizBirlikteyiz pic.twitter.com/lF51onNmnr — TBF (@TBF) November 27, 2025



