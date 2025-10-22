Στη Θεσσαλονίκη θα αντιμετωπίσει τη Ρουμανία για το πρώτο παιχνίδι των προκριματικών του MundoBasket 2027 η Εθνική.

Η Εθνική Ανδρών, μετά από περίπου τέσσερα χρόνια θα αγωνιστεί ξανά στο «Αλεξάνδρειο», με την έδρα του Άρη να αναμένεται να φιλοξενήσει το παιχνίδι της Πέμπτης 27 Νοεμβρίου, όπου η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει τη Ρουμανία για τα προκριματικά του MundoBasket 2027.

Η τελευταία φορά όπου το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα βρέθηκε στο συγκεκριμένο γήπεδο, ήταν στις 28/10 του 2021, όταν είχε φιλοξενήσει τη Λευκορωσία και είχε επικρατήσει με 77-67.

Η ανακοίνωση της ΕΟΚ

Το «Αλεξάνδρειο» θα φιλοξενήσει την Εθνική Ανδρών στον πρώτο αγώνα της για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027. Το ιστορικό γήπεδο της Θεσσαλονίκης θα υποδεχτεί την χάλκινη στο πρόσφατο Ευρωμπάσκετ «επίσημη αγαπημένη» την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου, στις 18:30, στην αναμέτρηση με τη Ρουμανία.

Η ελληνική ομάδα επιστρέφει στο «Αλεξάνδρειο» για πρώτη φορά μετά από σχεδόν τέσσερα χρόνια, καθώς στις 28 Νοεμβρίου 2021 είχε υποδεχτεί εκεί την Λευκορωσία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου νικώντας με 77-67. Εν συνεχεία, ωστόσο, το αποτέλεσμα ακυρώθηκε μετά την αποβολή της Λευκορωσίας (όπως και της Ρωσίας) από την FIBA.

Η Θεσσαλονίκη, αλλά τότε η PAOK Sports Arena, είχε φιλοξενήσει την Εθνική Ανδρών στις 24 Νοεμβρίου 2024, στο παιχνίδι κόντρα στη Μεγάλη Βρετανία για τα προκριματικά του Ευρωμπάσκετ 2025 επικρατώντας 77-67, αλλά και στις 14 Αυγούστου 2025, στο φιλικό απέναντι στο Μαυροβούνιο, νικώντας με 69-61.