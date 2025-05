Η κλήρωση για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027 πραγματοποιήθηκε στην Ντόχα όπου προέκυψαν τα οκτώ γκρουπ της α' φάσης σε ό,τι αφορά την ευρωπαϊκή ζώνη.

Η Ελλάδα θα διεκδικήσει την πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2027, αντιμετωπίζοντας αρχικώς στην α' φάση των προκριματικών το Μαυροβούνιο, την Πορτογαλία και μία εκ των Β. Μακεδονίας, Ρουμανίας και Ουγγαρίας που θα προκύψει από τα προ-προκριματικά.

