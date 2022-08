Η Ελλάδα (4-2) ξεπέρασε άνετα το εμπόδιο του Βελγίου (3-3), πήρε μία σημαντική νίκη (85-68) για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου και πλέον κοιτάζει μόνο το EuroBasket 2022.

Θαρρείς πως η εξέδρα πήρε και... σήκωσε την Εθνική στον ουρανό! Η ατμόσφαιρα στο ΟΑΚΑ... έβραζε για αρκετή ώρα. Και ξέσπασε μόλις ο Θανάσης Αντετοκούνμπο πέρασε πρώτος τη φυσούνα, οδηγώντας τους υπόλοιπους γαλανόλευκους στο παρκέ, μέχρι τη νίκη με 85-68 απέναντι στο Βέλγιο.

Και όλα αυτά σε ένα κατάμεστο ΟΑΚΑ, με τους 19.443 θεατές να αποτελούν νέο ρεκόρ προσέλευσης στα προκριματικά.

Η Ελλάδα φρόντισε από την αρχή να φέρει το ματς στα μέτρα. Να το κάνει εύκολο. Τουλάχιστον στα κοινά μάτια. Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ ξεκίνησε φουριόζος, ο Κώστας Παπανικολάου ακολούθησε και φυσικά ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν... Giannis.

Not sure how to caption the stuff that @Giannis_An34 does 🤷‍♂️#FIBAWC x #WinForHellas pic.twitter.com/2ZNaRzCaw5