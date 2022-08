Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο τα κάνει όλα και συμφέρει για την Ελλάδα απέναντι στο Βέλγιο, καρφώνοντας με εμφατικό τρόπο μετά από spin move για να ξεσηκώσει το κατάμεστο ΟΑΚΑ.

Η λέξη ασταμάτητος δεν αρκεί για να περιγράψει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τα όσα κάνει απέναντι στο Βέλγιο στο ΟΑΚΑ, για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Μετά το κάρφωμα με το οποίο άνοιξε τον χορό, ήρθε η ώρα και για μία spin move.

Με το σκορ στο 34-17, 8 λεπτά πριν το φινάλε του ημιχρόνου, ο Γιάννης έκανε μία περιστροφή και χάθηκε στον ορίζοντα, καρφώνοντας άλλη μία μπάλα στο καλάθι των Βέλγων. Η Εθνική που έτσι και αλλιώς μπήκε εντυπωσιακά στο πρώτο δεκάλεπτο, εκτελώντας με 12/15 σουτ, εκ των οποίων 4/4 τρίποντα.

Not sure how to caption the stuff that @Giannis_An34 does 🤷‍♂️#FIBAWC x #WinForHellas pic.twitter.com/2ZNaRzCaw5