Ελλάδα - Λευκορωσία: 4 τάπες σε 5 δευτερόλεπτα η Εθνική (vid)

Εντυπωσιακή φάση στην άμυνα της Εθνικής Ομάδας στα μέσα της πρώτης περιόδου στο ματς με την Λευκορωσία, με τον Βατζίμ Στουμπέντα να δέχεται... 4 τάπες μέσα σε μόλις 5 δευτερόλεπτα!

Στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης και με το σκορ στο 8-5 υπέρ της ελληνικής ομάδας, οι Λευκορώσοι εκδήλωσαν την επίθεση τους με τον Στουμπέντα στην καρδιά της ρακέτας, όμως ο 21χρονος σέντερ δέχθηκε τέσσερα απανωτά «στοπ» από την άμυνα της Εθνικής.

Κωστής Γόντικας και Χάρης Γιαννόπουλος έβγαλαν ενέργεια κι αποσόβησαν τον κίνδυνο για την «γαλανόλευκη», κόβοντας διαδοχικά τον νεαρό ψηλό των φιλοξενούμενων που απέτυχε να τελειώσει πολλαπλές φορές τη φάση έπειτα από κερδισμένο επιθετικό ριμπάουντ.

Στο τέλος του ημιχρόνου, ο Γόντικας έκανε ακόμη μια τρομερή τάπα.

Δείτε τις εντυπωσιακές φάσεις:

"Ena, duo, tria, tessera" blocks in 5 seconds for @HellenicBF 🇬🇷 who protect their "spiti" at all costs 🚫🏠#FIBAWC #WinForHellas pic.twitter.com/XuR0Mc8BQt