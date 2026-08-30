Ο Σάσα Βεζένκοβ είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής για τη Βουλγαρία στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα κόντρα στη Ρουμανία.

Η Βουλγαρία αγωνίζεται στα προ-προκριματικά του EuroBasket 2029, όπου θέλει να πάρει την πρόκριση στην προκριματική φάση. Αντιμετωπίζει τη Ρουμανία εκτός έδρας και στο ημίχρονο είχε το προβάδισμα με 57-48.

Ένα πολύ υψηλό σκορ, με τον Σάσα Βεζένκοβ να ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής για την ομάδα του. Ο σούπερ σταρ του Ολυμπιακού, αγωνίστηκε για 16 λεπτά στο πρώτο ημίχρονο. Είχε 16 πόντους (2/3 βολές, 7/9 δίποντα, 2/3 τρίποντα), 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 1 κλέψιμο.

Μία εξαιρετική εμφάνιση από τον Βεζένκοβ, ο οποίος δείχνει ότι συνεχίζει από εκεί που σταμάτησε την περασμένη σεζόν.