Η Εθνική Λετονίας έλυσε τη συνεργασία της με τον Σίτο Αλόνσο και πλέον αναλαμβάνει ως πρώτος προπονητής ο Γιάνις Γκαϊλίτις

Έπειτα από τέσσερις αγώνες που διετέλεσε χρέη πρώτου προπονητή ο Σίτο Αλόνσο αποτελεί παρελθόν από τον πάγκο της Λετονίας και τη θέση του παίρνει ο Γιάνις Γκαϊλίτις.

Ο διάδοχος του Λούκα Μπάνκι δεν μπόρεσε να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις με την Εθνική ομάδα της χώρας του στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027 και μετά από το αρνητικό ρεκόρ στα τέσσερα πρώτα παιχνίδια (1-3) αποχωρεί από τον πάγκο.

Ο Γιάνις Γκαϊλίτις έμεινε για 14 χρόνια στη Ρίγα όπου διετέλεσε και assistant, αλλά και ως πρώτος και από το 2025 έχει αναλάβει χρέη πρώτου προπονητή στη Στρασμπούργκ.