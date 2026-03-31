Ο Τόμας Γουόκαπ ανέβασε story με τη φανέλα της Εθνικής ομάδας, απαντώντας στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός

Με αφορμή την είδηση ότι η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR κατέθεσε αίτηση ανάκλησης της ελληνοποίησης του Γουόκαπ αλλά και τις δηλώσεις του Εργκίν Άταμαν, η ΚΑΕ Ολυμπιακός «απάντησε» με σχετικό ποστάρισμα στα social media.

Eπέλεξε να βάλει φωτογραφία με τους Σάσα Βεζένκοβ, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Τόμας Γουόκαπ ως φαντάροι και με το εξής σχόλιο: «Περιμένουμε αντίστοιχη φωτογραφία από τη στρατιωτική θητεία του τωρινού ιδιοκτήτη της ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ Δημήτρη Γιαννακόπουλου».

Και δεν έμεινε εκεί η ιστορία, αφού ο Γουόκαπ ανέβασε story με φανέλα της Εθνικής Ελλάδος να πανηγυρίζει κόντρα στην Αυστραλία. Μάλιστα τη συνδύασε με το τραγούδι «Let them know» (Ας γνωρίζουν).

Τελευταία εμφάνιση του με την Εθνική Ελλάδος ήταν στις 6 Αυγούστου του 2024 στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού.