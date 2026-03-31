Γουόκαπ: Απάντησε με φανέλα Εθνικής Ελλάδος
Με αφορμή την είδηση ότι η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR κατέθεσε αίτηση ανάκλησης της ελληνοποίησης του Γουόκαπ αλλά και τις δηλώσεις του Εργκίν Άταμαν, η ΚΑΕ Ολυμπιακός «απάντησε» με σχετικό ποστάρισμα στα social media.
Eπέλεξε να βάλει φωτογραφία με τους Σάσα Βεζένκοβ, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Τόμας Γουόκαπ ως φαντάροι και με το εξής σχόλιο: «Περιμένουμε αντίστοιχη φωτογραφία από τη στρατιωτική θητεία του τωρινού ιδιοκτήτη της ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ Δημήτρη Γιαννακόπουλου».
Και δεν έμεινε εκεί η ιστορία, αφού ο Γουόκαπ ανέβασε story με φανέλα της Εθνικής Ελλάδος να πανηγυρίζει κόντρα στην Αυστραλία. Μάλιστα τη συνδύασε με το τραγούδι «Let them know» (Ας γνωρίζουν).
Τελευταία εμφάνιση του με την Εθνική Ελλάδος ήταν στις 6 Αυγούστου του 2024 στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.