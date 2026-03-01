Γνωστές έγιναν οι κλήσεις της Εθνικής Ελλάδος γυναικών ενόψει των προκριματικών του Eurobasket του 2027, με τον Πέτρο Πρέκα να καλεί 14 αθλήτριες.

Ο Πέτρος Πρέκας έκανε γνωστές τις κλήσεις τους για τους αγώνες που θα δώσει η Εθνική Ελλάδος γυναικών, ενόψει των προκριματικών του Eurobasket 2027.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα θα παίξει με την Κροατία (11/03, 20:00) εκτός έδρας, με τη Βόρεια Μακεδονία (14/03, 15:30) και με τη Δανία (17/03, 17:00) στο Ιβανώφειο. Η Ελλάδα έχει ήδη δύο νίκες και μία ήττα και βρίσκεται στη δεύτερη θέση του έκτου ομίλου.

Η ανακοίνωση της ΕΟΚ:

«Την Κυριακή 8 Μαρτίου, Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, θα πραγματοποιηθεί η πρώτη συγκέντρωση της Εθνικής Γυναικών στο κλειστό γυμναστήριο «Δ. Καλτσάς» στον Βύρωνα, ενόψει των τριών αγώνων που θα διεξαχθούν στις 11, 14 και 17 Μαρτίου, στο δεύτερο «παράθυρο» του Α’ γύρου της προκριματικής φάσης του Ευρωμπάσκετ 2027.

Η Εθνική ομάδα, η οποία βρίσκεται στη δεύτερη θέση του 6ου ομίλου με 2 νίκες και 1 ήττα, στις 11 Μαρτίου θα αντιμετωπίσει την Κροατία στο Σίμπενικ (20.00, «Sportska dvorana Baldekin»), και στην πορεία θα ακολουθήσουν οι εντός έδρας αναμετρήσεις με αντιπάλους τη Βόρεια Μακεδονία (14/3, 15.30) και τη Δανία (17/3, 17.00) στο «Ιβανώφειο», στη Θεσσαλονίκη».

Αναλυτικά οι κλήσεις: