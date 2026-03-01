Εθνική Γυναικών: Οι κλήσεις ενόψει προκριματικών Eurobasket 2027
Ο Πέτρος Πρέκας έκανε γνωστές τις κλήσεις τους για τους αγώνες που θα δώσει η Εθνική Ελλάδος γυναικών, ενόψει των προκριματικών του Eurobasket 2027.
Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα θα παίξει με την Κροατία (11/03, 20:00) εκτός έδρας, με τη Βόρεια Μακεδονία (14/03, 15:30) και με τη Δανία (17/03, 17:00) στο Ιβανώφειο. Η Ελλάδα έχει ήδη δύο νίκες και μία ήττα και βρίσκεται στη δεύτερη θέση του έκτου ομίλου.
Η ανακοίνωση της ΕΟΚ:
«Την Κυριακή 8 Μαρτίου, Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, θα πραγματοποιηθεί η πρώτη συγκέντρωση της Εθνικής Γυναικών στο κλειστό γυμναστήριο «Δ. Καλτσάς» στον Βύρωνα, ενόψει των τριών αγώνων που θα διεξαχθούν στις 11, 14 και 17 Μαρτίου, στο δεύτερο «παράθυρο» του Α’ γύρου της προκριματικής φάσης του Ευρωμπάσκετ 2027.
Η Εθνική ομάδα, η οποία βρίσκεται στη δεύτερη θέση του 6ου ομίλου με 2 νίκες και 1 ήττα, στις 11 Μαρτίου θα αντιμετωπίσει την Κροατία στο Σίμπενικ (20.00, «Sportska dvorana Baldekin»), και στην πορεία θα ακολουθήσουν οι εντός έδρας αναμετρήσεις με αντιπάλους τη Βόρεια Μακεδονία (14/3, 15.30) και τη Δανία (17/3, 17.00) στο «Ιβανώφειο», στη Θεσσαλονίκη».
Αναλυτικά οι κλήσεις:
- Άρτεμις Σπανού
- Μαριέλλα Φασούλα
- Έλενα Τσινέκε
- Πηνελόπη Παυλοπούλου
- Ελεάννα Χριστινάκη
- Ρένια Καρλάφτη
- Ρόμπιν Παρκς
- Βασιλική Λούκα
- Έλενα Μποσγανά
- Ιωάννα Κριμίλη
- Άννα Νίκη Σταμολάμπρου
- Αντιγόνη Χαιριστανίδου
- Σαμάνθα Γαλανόπουλος
- Αλεξιά Διαμάντω
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.