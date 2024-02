Ο Τόμας Γουόκαπ κατέγραψε μία... βιονική εμφάνιση με τη φανέλα της Εθνικής, στην επικράτηση με την Τσεχία (72-64) αγγίζοντας το triple double.

Ο Τόμας Γουόκαπ είχε υποστηρίξει - κατά τη διάρκεια του Final 8 - πως οι τρεις αγώνες (για τον Ολυμπιακό) σε διάστημα τριών ημερών δεν αποτελούν κούραση.

Μετά το τέλος των υποχρεώσεων με τον Ολυμπιακό, ο Γουόκαπ φόρεσε τη φανέλα της Εθνικής και ήταν το ίδιο ασταμάτητος. Σχεδόν βιονικός. Αγωνίστηκε για 32:10, στην επικράτηση απέναντι στην Τσεχία με σκορ 72-64 και γέμισε τη στατιστική του σε τέτοιο βαθμό όπου άγγιξε το triple double!

Τι έκανε ο γκαρντ του Ολυμπιακού; Μέτρησε 16 πόντους (6/14 δίποντα, 1/1 τρίποντα, 1/2 βολές) πρόσθεσε 8 ριμπάουντ, 8 ασίστ, 5 κλεψίματα και μόλις ένα λάθος για να... γράψει 27 στο efficiency.

Walkup & K-Pap putting it to bed for Hellas 🇬🇷#EuroBasket x #MakeYourMark pic.twitter.com/DKTCNiKp5z