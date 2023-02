Ο Δημήτρης Μωραΐτης πέτυχε ένα απίστευτο τρίποντο, στη λήξη της 3ης περιόδου, στο ματς της Ελλάδας με τη Σερβία, σουτάροντας σχεδόν από τη μία μπασκέτα στην άλλη!

Ο Δημήτρης Μωραΐτης έχει πετύχει αρκετά buzzer beater με τη φανέλα του Περιστερίου. Σειρά είχε αυτή της Εθνικής ομάδας, στην αναμέτρηση απέναντι στη Σερβία.

Στο φινάλε της 3ης περιόδου η μπάλα ήταν στα χέρια του γκαρντ του Περιστερίου. Την πέταξε, από το ύψος των βολών και αυτή κατέληξε στο καλάθι της Σερβίας, προκαλώντας ντελίριο στις εξέδρες του κλειστού των Άνω Λιοσίων.

Δείτε τη φάση:

DIMITRIS MORAITIS BEATS THE BUZZER FROM HIS OWN FREE THROW LINE! 🚨#TissotBuzzerBeater x #FIBAWC x #WinForHellas pic.twitter.com/PUkPNoO004