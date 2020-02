Η Ελλάδα υποδέχεται τη Βουλγαρία στην πρεμιέρα των προκριματικών του EuroBasket 2021 και ο σέντερ του Ηρακλή πρόσφερε ένα όμορφο highlight στο κλειστό «Δ. Τόφαλος» της Πάτρας.

Δείτε τη φάση

Well... that's one way to start a basketball game#EuroBasket | @HellenicBF

https://t.co/4gh8fctysX pic.twitter.com/CzqYnuAaqa

— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) February 21, 2020