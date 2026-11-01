Ενώ απομένουν 300 ημέρες μέχρι την έναρξη του Παγκόσμιου Κυπέλλου Μπάσκετ της FIBA ​​το 2027, το επίσημο ρολόι αντίστροφης μέτρησης της Tissot αποκαλύφθηκε στη Ντόχα, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό ορόσημο στην διαδρομή προς την έναρξη της κορυφαίας παγκόσμιας διοργάνωσης μπάσκετ.

Το Κατάρ προετοιμάζεται να φιλοξενήσει το πρώτο Παγκόσμιο Κύπελλο Μπάσκετ ​​στην ευρύτερη περιοχή της MENA (Μέση Ανατολή και Βόρεια Αφρική) και μια ολόκληρη πόλη ξεκίνησε την αντίστροφη μέτρηση, εν αναμονή της σπουδαίας διοργάνωσης.

Σε μια ειδική τελετή στο εντυπωσιακό Barahat Msheireb —έναν ζωντανό χώρο συνάντησης στην καρδιά της Ντόχα, τόσο για τους κατοίκους όσο και για τους επισκέπτες— συγκεντρώθηκαν περίπου 100 προσκεκλημένοι για να γιορτάσουν το γεγονός και να δώσουν το έναυσμα για την αντίστροφη μέτρηση προς το Παγκόσμιο Κύπελλο Μπάσκετ της FIBA ​​2027. Αυτός ο ανοιχτός χώρος, που βρίσκεται στο Msheireb Downtown Doha —έναν από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς στο Κατάρ— υποδέχεται πλήθος κόσμου καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, αποτελώντας έτσι το ιδανικό σκηνικό για την αντίστροφη μέτρηση προς το μεγαλύτερο παγκόσμιο τουρνουά μπάσκετ.

Μεταξύ των παρευρισκομένων στην τελετή ήταν ο Πρόεδρος της FIBA, Σεΐχης Saud Ali Al Thani, ο Αντιπρόεδρος της Τοπικής Οργανωτικής Επιτροπής και Γενικός Γραμματέας της Ολυμπιακής Επιτροπής του Κατάρ, Jassim bin Rashid Al Buenain, ο Γενικός Διευθυντής της Τοπικής Οργανωτικής Επιτροπής, Δρ. Ahmad Abdulla Al-Buenain, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου για το Παγκόσμιο Κύπελλο Μπάσκετ της FIBA ​​2027, Burton Shipley, καθώς και ο Hidayet Turkoglu —μέλος του FIBA ​​Hall of Fame και Πρόεδρος της Τουρκικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης— μαζί με άλλους επίσημους προσκεκλημένους.

Το κεντρικό στοιχείο της βραδιάς ήταν το επίσημο ρολόι αντίστροφης μέτρησης της Tissot, το οποίο τοποθετήθηκε σε περίοπτη θέση στο Barahat Msheireb, έχοντας ως φόντο την εμβληματική αρχιτεκτονική της περιοχής. Εμπνευσμένος από την παγκόσμια εμβέλεια του μπάσκετ και την προσμονή που συνοδεύει την αντίστροφη μέτρηση, ο σχεδιασμός του ρολογιού αντίστροφης μέτρησης συνδυάζει τη μορφή μιας γιγαντιαίας στεφάνης με ένα τόξο στο μπροστινό μέρος, το οποίο παραπέμπει σε καντράν ρολογιού, συνδέοντας αρμονικά τον αθλητισμό με τον χρόνο.

Η ανοιχτή κατασκευή, μέσω της οποίας μπορεί κανείς να περπατήσει, προσκαλεί τους επισκέπτες να βιώσουν το γλυπτό εκ των έσω, προσφέροντας μια καθηλωτική εμπειρία. Το πλέγμα, με τα διασυνδεδεμένα στοιχεία του, αντιπροσωπεύει διαφορετικούς πολιτισμούς και κοινότητες, συμβολίζοντας τον τρόπο με τον οποίο το μπάσκετ τους ενώνει, ενώ η κλίμακα του ρολογιού αναδεικνύει τον παγκόσμιο αντίκτυπο του αθλήματος.

Ο Δρ. Ahmad Abdulla Al-Buenain, Γενικός Διευθυντής της Τοπικής Οργανωτικής Επιτροπής για το Παγκόσμιο Κύπελλο, δήλωσε: «Το ορόσημο των 300 ημερών μας φέρνει ένα βήμα πιο κοντά στην υποδοχή του κόσμου στο Κατάρ. Το ρολόι αντίστροφης μέτρησης στο Msheireb, αποτελεί σύμβολο της κοινής μας προσμονής, συνδέοντας την τοπική μας κοινωνία με τους φίλους του μπάσκετ σε όλο τον κόσμο. Προσβλέπουμε σε ένα Παγκόσμιο Κύπελλο ​​στο Κατάρ, το οποίο θα γιορτάζει το άθλημα, θα φέρνει τους ανθρώπους κοντά και θα εμπνέει την επόμενη γενιά».

Πρόσθεσε δε: «Όλες οι αθλητικές εγκαταστάσεις ήταν πλήρως έτοιμες ήδη ένα έτος πριν από τη διοργάνωση, αξιοποιώντας τη σημαντική κληρονομιά των διεθνών αθλητικών γεγονότων που έχει φιλοξενήσει το Κατάρ όλα αυτά τα χρόνια. Στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε ότι το τουρνουά θα αφήσει μια βιώσιμη κληρονομιά, προωθώντας το μπάσκετ, εντοπίζοντας και αναπτύσσοντας εγχώρια ταλέντα, δημιουργώντας περισσότερες ευκαιρίες για τους νέους να ασχοληθούν με το άθλημα, καθώς και αξιοποιώντας τις υποδομές και την οργανωτική μας εμπειρία για τη φιλοξενία μελλοντικών διοργανώσεων».

Συνέχισε λέγοντας: «Κατά τους επόμενους μήνες, και μέχρι τον εναρκτήριο αγώνα στις 27 Αυγούστου, θα γιορτάσουμε σημαντικά ορόσημα και θα παρουσιάσουμε τα σχέδιά μας για τη διοργάνωση ενός εξαιρετικού τουρνουά. Αυτό θα δώσει στους φιλάθλους την ευκαιρία να παρακολουθήσουν περισσότερους από έναν αγώνες την ημέρα, χάρη στη μικρή απόσταση μεταξύ όλων των αθλητικών εγκαταστάσεων, οι οποίες βρίσκονται εντός της ίδιας πόλης».

Ο Burton Shipley, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Παγκοσμίου Κυπέλλου Μπάσκετ της FIBA ​​2027, δήλωσε: «Τα αποκαλυπτήρια του ρολογιού αντίστροφης μέτρησης της Tissot εντείνουν ακόμη περισσότερο την προσμονή για το Παγκόσμιο Κύπελλο Μπάσκετ της FIBA​​2027 και θα δώσουν επιπλέον ώθηση ενόψει της έναρξης της διοργάνωσης την επόμενη χρονιά. Είμαστε ευγνώμονες στον μακροχρόνιο Παγκόσμιο Συνεργάτη μας, την Tissot, για την υποστήριξή της στην υλοποίηση αυτής της εμβληματικής εγκατάστασης αντίστροφης μέτρησης, σε συνεργασία με την Τοπική Οργανωτική Επιτροπή. Το ρολόι θα αποτελεί μια καθημερινή υπενθύμιση του ενθουσιασμού που κορυφώνεται ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου Μπάσκετ της FIBA ​​2027».

«Εργαζόμαστε για τη διοργάνωση εδώ και πολλά χρόνια και πλέον εισερχόμαστε στην τελική φάση, διασφαλίζοντας ότι θα είναι ένα αξέχαστο Παγκόσμιο Κύπελλο που θα απολαύσουν όλοι: από τους παίκτες, τους προπονητές, το προσωπικό και τους φιλάθλους, μέχρι τους περήφανους και αξιότιμους οικοδεσπότες μας, εδώ στο Κατάρ».

Ως μακροχρόνιος Παγκόσμιος Συνεργάτης της FIBA, η Tissot υπέγραψε πρόσφατα μια πολυετή επέκταση της συνεργασίας, η οποία θα συνεχιστεί και κατά την τρίτη δεκαετία.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Tissot, Sylvain Dolla, είδε με χαρά να αποκαλύπτεται το ρολόι αντίστροφης μέτρησης και δήλωσε: «Είμαστε στην ευχάριστη θέση να προσθέσουμε τον ενθουσιασμό και την προσμονή γύρω από το Παγκόσμιο Κύπελλο Μπάσκετ μέσω αυτού του ρολογιού αντίστροφης μέτρησης, φέρνοντας τους φιλάθλους μαζί, καθώς μετράμε αντίστροφα για τη διοργάνωση. Είμαστε πολύ υπερήφανοι που μπορούμε να γίνουμε ο μακροχρόνιος παγκόσμιος συνεργάτης της FIBA και να τοποθετήσουμε την Tissot στην καρδιά της μεγαλύτερης παγκόσμιας διοργάνωσης μπάσκετ στον πλανήτη. Εκτιμούμε βαθύτατα τη σύνδεση της επωνυμίας μας τόσο ισχυρά με ένα τέτοιο τουρνουά κύρους και ανυπομονούμε να δούμε τους καλύτερους παίκτες στον κόσμο να συγκεντρώνονται στη Ντόχα τον επόμενο χρόνο».