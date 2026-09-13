H Τeam USA κυριάρχησε στον τελικό του Παγκοσμίου Γυναικών, επικράτησε της Γαλλίας και έφτασε για 5η σερί φορά στον παγκόσμιο τίτλο.

Την κυριαρχία της επιβεβαίωσε για άλλη μια φορά η ομάδα των ΗΠΑ. Οι Αμερικανίδες εντυπωσίασαν και στον τελικό και επικράτησαν με 97-79 της Γαλλίας. Με αυτόν τον τρόπο έφτασαν για 5η σερί φορά στην κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο Παγκόσμιο Γυναικών.

Στο ημίχρονο οι Γαλλίδες έδειξαν πως μπορούν να αγχώσουν τις αντιπάλους τους αφού προηγήθηκαν με 43-45. Αλλά οι ΗΠΆ στην τρίτη περίοδο πάτησαν το γκάζι και έκαναν το 73-57 στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου με την Κλαρκ.

ALL THEY DO IS WIN WIN WIN 🏆#FIBAWWC https://t.co/BkhiCs3cVt — FIBA Basketball (@FIBA) September 13, 2026

Στη συνέχεια έλεγξαν το ματς και έφτασαν για άλλη μια φορά στην κορυφή, δείχνοντας πως είναι οι απόλυτες κυρίαρχες στο άθλημα.

Για τις νικήτριες η Γιανγκ είχε 16 πόντους, 6 ριμπάουντ και 5 ασίστ, ενώ κορυφαία ήταν η Στιούαρτ με 22 πόντους και 10 ριμπάουντ. Στους 12 σταμάτησε η Κλαρκ.

Από την άλλη πλευρά η Μαλονγκά είχε 21 πόντους και η Γκάμπι Γουίλιαμς τελείωσε με 20 πόντους και 7 ασίστ.

Από το 1998 μέχρι σήμερα οι ΗΠΑ έχουν δείξει τα... δόντια τους, αφού έχουν χάσει το χρυσό μόνο το 2006 από την Αυστραλία. Το WNBA δείχνει πως δεν έχει αντίπαλο και συνεχίζει να μην βλέπει κανέναν αντίπαλο.

H Στιούαρτ έχει 26 νίκες και δεν έχει χάσει ούτε μια φορά σε Παγκόσμιο. Σπουδαία παίκτρια!

Τα δεκάλεπτα: 17-20, 43-45, 73-57, 97-79