Γκασόλ: «Υπάρχει πολύ μεγάλη ανάπτυξη στο μπάσκετ Γυναικών»

Είναι ένας εκ των κορυφαίων Ευρωπαίων παικτών στην ιστορία. Πλέον ο Πάου Γκασόλ είναι πρεσβευτής του Παγκοσμίου Γυναικών 2026 και εμφανίστηκε ενθουσιασμένος τόσο για την τελική φάση της διοργάνωσης όσο και για το μέλλον του αθλήματος.

Συγκρίνοντάς το με το Παγκόσμιο Κύπελλο του Σίδνεϊ, είπε: «Αναμφίβολα υπάρχει σημαντική ανάπτυξη. Πιστεύω ότι οφείλεται σε έναν συνδυασμό παραγόντων, οι οποίοι συναντήθηκαν την κατάλληλη στιγμή. Πολλές από τις προσπάθειες που είχαν γίνει στο παρελθόν αρχίζουν τώρα να αποδίδουν καρπούς».

Στη συνέχεια τόνισε: «Πιστεύω ότι είναι μια σπουδαία στιγμή για το μπάσκετ Γυναικών. Το Παγκόσμιο Κύπελλο αποτελεί μια καλή αντανάκλαση αυτής της πραγματικότητας».

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η εξέλιξη πρέπει να συνεχιστεί: «Υπάρχουν ακόμη πολλά που πρέπει να γίνουν και πολλά πάνω στα οποία πρέπει να συνεχίσουμε να χτίζουμε. Υπάρχουν πολλοί λόγοι για να είμαστε ενθουσιασμένοι. Πιστεύω ότι στο μέλλον αυτή η ανάπτυξη μπορεί να συνεχιστεί και να γίνει ακόμη μεγαλύτερη».

Για τον αυξημένο ανταγωνισμό: «Αυτή είναι πλέον η πραγματικότητα του παιχνιδιού. Είναι υπέροχο να βλέπεις ότι οι ΗΠΑ πρέπει να παρουσιάσουν τον καλύτερό τους εαυτό για να συνεχίσουν να κυριαρχούν. Διαφορετικά, μπορούν να βρεθούν σε δύσκολη θέση».

Για τις προβλέψεις του: «Οι ΗΠΑ, επειδή είναι οι κάτοχοι του τίτλου, εξακολουθούν να θεωρούνται και πρέπει να θεωρούνται φαβορί. Στο τέλος της ημέρας, σημασία έχει τι συμβαίνει στο γήπεδο και τι κάνουν οι παίκτριες μέσα σε αυτό». Συμπλήρωσε: «Τίποτε δεν είναι δεδομένο. Δεν υπάρχουν εγγυήσεις. Πρέπει να μπεις στο γήπεδο, να αγωνιστείς και να κερδίσεις αυτό που διεκδικείς».

Για τη νέα γενιά της Ισπανίας που κατάφερε να φτάσει μέχρι τον μικρό τελικό τόνισε: «Πρόκειται για σπουδαία επιστροφή της χώρας και του προγράμματός μας».

Για τις Άουα Φαμ και Ιγιάνα Μαρτίν είπε: «Παρότι είναι πολύ νεαρές, αποδεικνύουν ότι μπορούν να παίξουν, να ανταγωνιστούν και να αποδώσουν απέναντι στις καλύτερες».