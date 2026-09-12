Η Γαλλία επικράτησε εύκολα της Γερμανίας με 86-64 και πέρασε στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών.

Με... περίπατο η Γαλλία επικράτησε εύκολα της Γερμανίας με 86-64 και έγινε η πρώτη ομάδα που πέρασε στον μεγάλο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών.

Δείχνοντας από νωρίς τις προθέσεις της, οι Γαλλίδες ήταν επιβλητικές και δεν άφησαν περιθώρια στις αντίπαλές της να πλησιάσουν και να διεκδικήσουν το παιχνίδι.

Πρώτη σκόρερ για τις νικήτριες η Γκάμπι Γουίλιαμς η οποία ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 22 πόντους, 5 ριμπάουντ και 5 ασίστ, ενώ double-double σημείωσε η Ζανέλ Σαλόν με 14 πόντους και 11 ριμπάουντ.

Τα δεκάλεπτα: 25-23, 45-38, 64-50, 86-64

France FG 2PT FG 3PT FG FT REB View Table Legend MIN PTS POS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players 0 Carla Leite 14:40 9 PG 2/5 40% 1/3 33.3% 1/2 50% 4/4 100% 1 - 1 - - - - 1 9 8 11 Valeriane Ayayi * 21:28 10 SF 3/6 50% 1/2 50% 2/4 50% 2/2 100% - 2 2 3 3 1 2 - 14 13 13 Janelle Salaun * 27:06 14 F 5/8 62.5% 3/4 75% 2/4 50% 2/2 100% - 11 11 - - - 1 - 23 23 14 Dominique Malonga 19:43 6 C 0/5 0% 0/5 0% 0/0 0% 6/8 75% 3 1 4 - 4 1 - 1 9 4 15 Gabby Williams * 31:19 22 F 8/12 66.7% 6/7 85.7% 2/5 40% 4/5 80% 1 4 5 5 - - 4 - 17 31 22 Marieme Badiane * 20:17 4 C 2/6 33.3% 2/4 50% 0/2 0% 0/0 0% - - - 1 2 - - - 13 1 23 Marine Johannes 25:40 13 SG 5/10 50% 2/2 100% 3/8 37.5% 0/0 0% - 1 1 2 3 1 1 - 6 11 28 Migna Toure 11:54 2 SG 1/3 33.3% 1/2 50% 0/1 0% 0/0 0% - - - 1 2 1 1 - 6 1 31 Aminata Gueye Did Not Play C 47 Romane Bernies Did Not Play PG 71 Leila Lacan * 19:28 4 G 2/6 33.3% 2/5 40% 0/1 0% 0/0 0% - 1 1 - 3 2 4 1 14 4 98 Pauline Astier 08:25 2 G 1/4 25% 1/4 25% 0/0 0% 0/0 0% - 4 4 1 2 1 1 - -1 4 Team/Coaches - 2 2 - - - - - 100 TOTAL 200 86 29/65 44.6% 19/38 50% 10/27 37% 18/21 85.7% 5 26 31 13 19 7 14 3 100

* Starters

On the court

Coach: Jean Aime Toupane

Assistant(s): David Gautier, Gregory Halin, Christophe Leonard

Germany FG 2PT FG 3PT FG FT REB View Table Legend MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players POS 1 Alexis Peterson PG 27:43 7 3/7 42.9% 2/5 40% 1/2 50% 0/2 0% 0 1 3 1 5 1 0 0 -3 1 3 Alexandra Wilke G 08:19 6 2/6 33.3% 0/4 0% 2/2 100% 0/0 0% 0 0 0 1 1 0 0 0 -3 8 9 Nyara Sabally * PF 15:19 12 5/9 55.6% 4/8 50% 1/1 100% 1/2 50% 1 1 2 2 0 2 0 0 -10 9 12 Emma Eichmeyer * SF 16:37 6 2/4 50% 2/2 100% 0/2 0% 2/2 100% 0 0 0 1 2 3 0 0 -2 13 13 Leonie Fiebich * SG 32:18 9 2/8 25% 0/3 0% 2/5 40% 3/4 75% 1 7 8 4 1 2 1 0 -19 15 14 Luisa Geiselsoder * C 21:22 4 2/3 66.7% 2/2 100% 0/1 0% 0/0 0% 1 4 5 1 2 3 0 0 -21 6 16 Britta Daub * PG 12:17 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 1 2 2 3 0 0 0 -19 4 17 Frieda Buhner PF 16:07 2 1/4 25% 1/2 50% 0/2 0% 0/0 0% 2 3 5 1 1 4 0 0 -2 1 21 Marie Guelich PF 21:16 12 5/9 55.6% 5/7 71.4% 0/2 0% 2/2 100% 1 9 10 2 3 1 0 0 -6 19 22 Emily Bessoir SF 09:07 6 2/3 66.7% 1/1 100% 1/2 50% 1/1 100% 0 1 1 0 3 1 1 0 -5 6 24 Lina Sontag PF 14:30 0 0/2 0% 0/0 0% 0/2 0% 0/2 0% 0 0 0 0 1 3 0 0 -11 -7 25 Clara Bielefeld PG 05:05 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 1 1 0 0 0 0 0 -9 1 Team/Coaches 3 3 6 - - 58 TOTAL 200 64 24/55 43.6% 17/34 50% 7/21 33.3% 9/15 60% 10 31 41 17 18 24 3 0 58 58

* Starters

On the court: —

Coach: Olaf Lange

Assistant(s): Stefan Moller, Julie Barennes, Constanze Wegner