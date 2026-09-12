Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών: Η Γαλλία με... περίπατο κόντρα στη Γερμανία πέρασε στον τελικό

Παναγιώτης Αρταβάνης
Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών: Η Γαλλία με... περίπατο κόντρα στη Γερμανία πέρασε στον τελικό

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Η Γαλλία επικράτησε εύκολα της Γερμανίας με 86-64 και πέρασε στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών.

Με... περίπατο η Γαλλία επικράτησε εύκολα της Γερμανίας με 86-64 και έγινε η πρώτη ομάδα που πέρασε στον μεγάλο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών.

Δείχνοντας από νωρίς τις προθέσεις της, οι Γαλλίδες ήταν επιβλητικές και δεν άφησαν περιθώρια στις αντίπαλές της να πλησιάσουν και να διεκδικήσουν το παιχνίδι.

Πρώτη σκόρερ για τις νικήτριες η Γκάμπι Γουίλιαμς η οποία ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 22 πόντους, 5 ριμπάουντ και 5 ασίστ, ενώ double-double σημείωσε η Ζανέλ Σαλόν με 14 πόντους και 11 ριμπάουντ.

Τα δεκάλεπτα: 25-23, 45-38, 64-50, 86-64

 

FranceFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSPOSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
0Carla Leite14:409PG2/540%1/333.3%1/250%4/4100%1-1----198
11Valeriane Ayayi *21:2810SF3/650%1/250%2/450%2/2100%-223312-1413
13Janelle Salaun *27:0614F5/862.5%3/475%2/450%2/2100%-1111---1-2323
14Dominique Malonga19:436C0/50%0/50%0/00%6/875%314-41-194
15Gabby Williams *31:1922F8/1266.7%6/785.7%2/540%4/580%1455--4-1731
22Marieme Badiane *20:174C2/633.3%2/450%0/20%0/00%---12---131
23Marine Johannes25:4013SG5/1050%2/2100%3/837.5%0/00%-112311-611
28Migna Toure11:542SG1/333.3%1/250%0/10%0/00%---1211-61
31Aminata GueyeDid Not PlayC
47Romane BerniesDid Not PlayPG
71Leila Lacan *19:284G2/633.3%2/540%0/10%0/00%-11-3241144
98Pauline Astier08:252G1/425%1/425%0/00%0/00%-441211--14
Team/Coaches-22-----100
TOTAL2008629/6544.6%19/3850%10/2737%18/2185.7%5263113197143100
* Starters
On the court
Coach: Jean Aime Toupane
Assistant(s): David Gautier, Gregory Halin, Christophe Leonard

GermanyFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#PlayersPOS
1Alexis PetersonPG27:4373/742.9%2/540%1/250%0/20%01315100-31
3Alexandra WilkeG08:1962/633.3%0/40%2/2100%0/00%00011000-38
9Nyara Sabally *PF15:19125/955.6%4/850%1/1100%1/250%11220200-109
12Emma Eichmeyer *SF16:3762/450%2/2100%0/20%2/2100%00012300-213
13Leonie Fiebich *SG32:1892/825%0/30%2/540%3/475%17841210-1915
14Luisa Geiselsoder *C21:2242/366.7%2/2100%0/10%0/00%14512300-216
16Britta Daub *PG12:1700/00%0/00%0/00%0/00%11223000-194
17Frieda BuhnerPF16:0721/425%1/250%0/20%0/00%23511400-21
21Marie GuelichPF21:16125/955.6%5/771.4%0/20%2/2100%191023100-619
22Emily BessoirSF09:0762/366.7%1/1100%1/250%1/1100%01103110-56
24Lina SontagPF14:3000/20%0/00%0/20%0/20%00001300-11-7
25Clara BielefeldPG05:0500/00%0/00%0/00%0/00%01100000-91
Team/Coaches336--58
TOTAL2006424/5543.6%17/3450%7/2133.3%9/1560%103141171824305858

* Starters

On the court:

Coach: Olaf Lange

Assistant(s): Stefan Moller, Julie Barennes, Constanze Wegner

@Photo credits: Fiba
     

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