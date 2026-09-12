Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών: Η Γαλλία με... περίπατο κόντρα στη Γερμανία πέρασε στον τελικό
Με... περίπατο η Γαλλία επικράτησε εύκολα της Γερμανίας με 86-64 και έγινε η πρώτη ομάδα που πέρασε στον μεγάλο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών.
Δείχνοντας από νωρίς τις προθέσεις της, οι Γαλλίδες ήταν επιβλητικές και δεν άφησαν περιθώρια στις αντίπαλές της να πλησιάσουν και να διεκδικήσουν το παιχνίδι.
Πρώτη σκόρερ για τις νικήτριες η Γκάμπι Γουίλιαμς η οποία ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 22 πόντους, 5 ριμπάουντ και 5 ασίστ, ενώ double-double σημείωσε η Ζανέλ Σαλόν με 14 πόντους και 11 ριμπάουντ.
Τα δεκάλεπτα: 25-23, 45-38, 64-50, 86-64
|France
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|View Table Legend
|MIN
|PTS
|POS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|0
|Carla Leite
|14:40
|9
|PG
|2/5
|40%
|1/3
|33.3%
|1/2
|50%
|4/4
|100%
|1
|-
|1
|-
|-
|-
|-
|1
|9
|8
|11
|Valeriane Ayayi *
|21:28
|10
|SF
|3/6
|50%
|1/2
|50%
|2/4
|50%
|2/2
|100%
|-
|2
|2
|3
|3
|1
|2
|-
|14
|13
|13
|Janelle Salaun *
|27:06
|14
|F
|5/8
|62.5%
|3/4
|75%
|2/4
|50%
|2/2
|100%
|-
|11
|11
|-
|-
|-
|1
|-
|23
|23
|14
|Dominique Malonga
|19:43
|6
|C
|0/5
|0%
|0/5
|0%
|0/0
|0%
|6/8
|75%
|3
|1
|4
|-
|4
|1
|-
|1
|9
|4
|15
|Gabby Williams *
|31:19
|22
|F
|8/12
|66.7%
|6/7
|85.7%
|2/5
|40%
|4/5
|80%
|1
|4
|5
|5
|-
|-
|4
|-
|17
|31
|22
|Marieme Badiane *
|20:17
|4
|C
|2/6
|33.3%
|2/4
|50%
|0/2
|0%
|0/0
|0%
|-
|-
|-
|1
|2
|-
|-
|-
|13
|1
|23
|Marine Johannes
|25:40
|13
|SG
|5/10
|50%
|2/2
|100%
|3/8
|37.5%
|0/0
|0%
|-
|1
|1
|2
|3
|1
|1
|-
|6
|11
|28
|Migna Toure
|11:54
|2
|SG
|1/3
|33.3%
|1/2
|50%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|-
|-
|-
|1
|2
|1
|1
|-
|6
|1
|31
|Aminata Gueye
|Did Not Play
|C
|47
|Romane Bernies
|Did Not Play
|PG
|71
|Leila Lacan *
|19:28
|4
|G
|2/6
|33.3%
|2/5
|40%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|-
|1
|1
|-
|3
|2
|4
|1
|14
|4
|98
|Pauline Astier
|08:25
|2
|G
|1/4
|25%
|1/4
|25%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|-
|4
|4
|1
|2
|1
|1
|-
|-1
|4
|Team/Coaches
|-
|2
|2
|-
|-
|-
|-
|-
|100
|TOTAL
|200
|86
|29/65
|44.6%
|19/38
|50%
|10/27
|37%
|18/21
|85.7%
|5
|26
|31
|13
|19
|7
|14
|3
|100
On the court
Coach: Jean Aime Toupane
Assistant(s): David Gautier, Gregory Halin, Christophe Leonard
|Germany
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|View Table Legend
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|POS
|1
|Alexis Peterson
|PG
|27:43
|7
|3/7
|42.9%
|2/5
|40%
|1/2
|50%
|0/2
|0%
|0
|1
|3
|1
|5
|1
|0
|0
|-3
|1
|3
|Alexandra Wilke
|G
|08:19
|6
|2/6
|33.3%
|0/4
|0%
|2/2
|100%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|-3
|8
|9
|Nyara Sabally *
|PF
|15:19
|12
|5/9
|55.6%
|4/8
|50%
|1/1
|100%
|1/2
|50%
|1
|1
|2
|2
|0
|2
|0
|0
|-10
|9
|12
|Emma Eichmeyer *
|SF
|16:37
|6
|2/4
|50%
|2/2
|100%
|0/2
|0%
|2/2
|100%
|0
|0
|0
|1
|2
|3
|0
|0
|-2
|13
|13
|Leonie Fiebich *
|SG
|32:18
|9
|2/8
|25%
|0/3
|0%
|2/5
|40%
|3/4
|75%
|1
|7
|8
|4
|1
|2
|1
|0
|-19
|15
|14
|Luisa Geiselsoder *
|C
|21:22
|4
|2/3
|66.7%
|2/2
|100%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|1
|4
|5
|1
|2
|3
|0
|0
|-21
|6
|16
|Britta Daub *
|PG
|12:17
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|1
|1
|2
|2
|3
|0
|0
|0
|-19
|4
|17
|Frieda Buhner
|PF
|16:07
|2
|1/4
|25%
|1/2
|50%
|0/2
|0%
|0/0
|0%
|2
|3
|5
|1
|1
|4
|0
|0
|-2
|1
|21
|Marie Guelich
|PF
|21:16
|12
|5/9
|55.6%
|5/7
|71.4%
|0/2
|0%
|2/2
|100%
|1
|9
|10
|2
|3
|1
|0
|0
|-6
|19
|22
|Emily Bessoir
|SF
|09:07
|6
|2/3
|66.7%
|1/1
|100%
|1/2
|50%
|1/1
|100%
|0
|1
|1
|0
|3
|1
|1
|0
|-5
|6
|24
|Lina Sontag
|PF
|14:30
|0
|0/2
|0%
|0/0
|0%
|0/2
|0%
|0/2
|0%
|0
|0
|0
|0
|1
|3
|0
|0
|-11
|-7
|25
|Clara Bielefeld
|PG
|05:05
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|-9
|1
|Team/Coaches
|3
|3
|6
|-
|-
|58
|TOTAL
|200
|64
|24/55
|43.6%
|17/34
|50%
|7/21
|33.3%
|9/15
|60%
|10
|31
|41
|17
|18
|24
|3
|0
|58
|58
* Starters
On the court: —
Coach: Olaf Lange
Assistant(s): Stefan Moller, Julie Barennes, Constanze Wegner
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