Ώρα... ημιτελικών στο Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών 2026! Γαλλία - Γερμανία και Ισπανία - ΗΠΑ διασταυρώνουν τα ξίφη τους με στόχο την πρόκριση και τη διεκδίκηση του βαρύτιμου τροπαίου στον Μεγάλο Τελικό της Κυριακής (13/09, 21:00). Οι δύο αναμετρήσεις θα μεταδοθούν από το ERTSPORTS 1.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Γαλλία – Γερμανία (17:30)

Ισπανία – ΗΠΑ (21:00)