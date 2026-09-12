Ώρα... ημιτελικών στο Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών 2026! Γαλλία - Γερμανία και Ισπανία - ΗΠΑ διασταυρώνουν τα ξίφη τους με στόχο την πρόκριση και τη διεκδίκηση του βαρύτιμου τροπαίου στον Μεγάλο Τελικό της Κυριακής (13/09, 21:00). Οι δύο αναμετρήσεις θα μεταδοθούν από το ERTSPORTS 1.
Αναλυτικά το πρόγραμμα:
Γαλλία – Γερμανία (17:30)
Ισπανία – ΗΠΑ (21:00)
ONLY TWO TEAMS CAN ADVANCE. What’s your final #FIBAWWC matchup? 🇺🇸🇪🇸🇩🇪🇫🇷— FIBA Women's Basketball World Cup (@FIBAWWC) September 12, 2026
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