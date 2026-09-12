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Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών 2026: Οι ώρες και το κανάλι των ημιτελικών
12/09/2026
ΜΠΑΣΚΕΤ

Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών 2026: Οι ώρες και το κανάλι των ημιτελικών

Γιώργος Σακελλάρης

Γαλλία - Γερμανία και Ισπανία - ΗΠΑ κοντράρονται στους ημιτελικούς του Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών 2026. Οι ώρες και το κανάλι των κομβικών αναμετρήσεων.

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Ώρα... ημιτελικών στο Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών 2026! Γαλλία - Γερμανία και Ισπανία - ΗΠΑ διασταυρώνουν τα ξίφη τους με στόχο την πρόκριση και τη διεκδίκηση του βαρύτιμου τροπαίου στον Μεγάλο Τελικό της Κυριακής (13/09, 21:00). Οι δύο αναμετρήσεις θα μεταδοθούν από το ERTSPORTS 1.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Γαλλία – Γερμανία (17:30)
Ισπανία – ΗΠΑ (21:00)

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