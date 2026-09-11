Η Ισπανία εξασφάλισε την πρόκρισή της στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών, νικώντας την Αυστραλία με 89-66.

Είχε το προβάδισμα για σχεδόν 38 λεπτά, δημιούργησε διψήφια διαφορά πριν από το ημίχρονο και δεν επέτρεψε στις «Opals» να αμφισβητήσουν τον έλεγχό της.

Από το 5ο λεπτό μέχρι και το 9’, η Ισπανία πραγματοποίησε επιμέρους σκορ 19-4, έχοντας 7/8 σουτ, 3/3 τρίποντα και κανένα λάθος.

Το σερί έφθασε στο 16-0, διαμορφώνοντας το 31-15 και βάζοντας τις Ισπανίδες από νωρίς σε θέση οδηγού. Η Αυστραλία λίγα πράγματα είχε να αντιπαραθέσει και ουσιαστικά ο αγώνας είχε πάρει το δρόμο του…

Η Ιγιάνα Μαρτίν είχε 14 πόντους, 4 ασίστ και 3 κλεψίματα, διατηρώντας την επιθετική ισορροπία της ομάδας της. Καθοριστική υπήρξε η συνεισφορά της Μέγκαν Γκούσταφσον από τον πάγκο, με 16 πόντους σε μόλις 16 λεπτά, ενώ η Μαρία Κόντε πρόσθεσε 10 πόντους, 7 ριμπάουντ και 3 κλεψίματα.

Για την Αυστραλία, η Στεφ Τάλμποτ πραγματοποίησε πληθωρική εμφάνιση με 11 πόντους, 11 ριμπάουντ, 7 ασίστ και 2 κλεψίματα. Ένα σερί 7-0 στην τελευταία περίοδο μείωσε προσωρινά σε 74-60, αλλά δεν άλλαξε την εικόνα. Η Ισπανία είχε φθάσει έως το +24 και έκλεισε τον προημιτελικό με διαφορά 23 πόντων, επιβεβαιώνοντας το βάθος, την κυκλοφορία και την αμυντική της συνέπεια.

Τα δεκάλεπτα: 17-31, 37-58, 51-70, 66-89

Τα στατιστικά