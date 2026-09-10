Μεγάλη έκπληξη στο Παγκόσμιο Γυναικών. Η Γερμανία απέκλεισε το Βέλγιο και πάει στον ημιτελικό κόντρα στη Γαλλία.

Οι Γερμανίδες ανέτρεψαν τα προγνωστικά και άφησαν εκτός τετράδας του Παγκοσμίου Κυπέλλου την πρωταθλήτρια Ευρώπης ομάδα του Βελγίου. Μπροστά σε 14 000 κόσμο, η Γερμανία πήρε μια τεράστια νίκη.

Με ένα απίθανο νταμπλ νταμπλ 17 πόντων και 10 ριμπάουντ, η Φίμπιχ έκανε το παιχνίδι της ζωής της και πήρε από τη χέρι τη Γερμανία. Η Εμα Μέσεμαν σημείωσε 29 πόντους, αλλά δεν είχε βοήθειες στο σκοράρισμα. Η Λίνσκενς πρόσθεσε ένα δικό της νταμπλ νταμπλ.

Η γηπεδούχος έλεγξε το ματς σε όλη τη διάρκεια του και στο 30' το σκορ ήταν 74-59. Το Βέλγιο δεν κατάφερε να αντιδράσει και έτσι αποχαιρέτησε τη διοργάνωση. Η Γερμανία νίκησε και στα 4 δεκάλεπτα, κάνοντας παράσταση νίκησ στο τρίτο, στο οποίο έκανε επιμέρους σκορ 32-24 δίνοντας ένα ξέφρενο ρυθμό στο παιχν

Τα δεκάλεπτα: 19-22, 35-42, 59-74, 74-93