Η Ουγγαρία πήρε μία σπουδαία νίκη με 84-63 επί της Ιαπωνίας και προκρίθηκε στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου μπάσκετ Γυναικών.

Κρατούσε το καλύτερο για το πιο σημαντικό παιχνίδι του Παγκοσμίου Κυπέλλου… μέχρι το επόμενο. Η Ουγγαρία εκτός από την εκπληκτική Γιούχαζ χρειαζόταν ακόμα έναν πόλο για να κάνει αισθητή τη παρουσία του και να δώσει πολύτιμες βοήθειες.

Και ακριβώς στο σημείο που χρειαζόταν η Ουγγαρία τον βρήκε στο πρόσωπο της Ρέκα Λέλικ. Οι Μαγυάρες επικράτησες της Ιαπωνίας με 84-63 στον πρώτο νοκ άουτ αγώνα της ενδιάμεσης φάσης πρόκρισης στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλο κι αυτό εν πολλοίς το οφείλει στην Λέλικ, που πήρε τη σκυτάλη από τη Γιούχαζ (έμεινε στους 10 πόντους) και με δικούς της 23 πόντους και 8 ριμπάουντ με ασίστ οδήγησε την ομάδα της στην πρώτη παρουσία της σε προημιτελικούς μετά από 40 ολόκληρα χρόνια (τελευταία φορά που έπαιξε ήταν το 1986).

Η Ουγγαρία μπήκε στο Παγκόσμιο από την 19η θέση της Παγκόσμιας Κατάταξης, αλλά είναι ήδη στην 8άδα. Και η προσπάθεια δε σταματάει εδώ. Κοντά στην Λέλικ, η Κις που σημείωσε 17 πόντους σε ένα παιχνίδι που η Ουγγαρία πήρε από την αρχή του προβάδισμα, αλλά χρειάστηκε ένα εντυπωσιακό τρίτο δεκάλεπτο και ένα επιμέρους σκορ 21-11 και τελικά να φτάσει στη μεγάλη νίκη πρόκριση. Οι Γιαπωνέζες για ακόμα μία φορά ήταν άστοχες από τη γραμμή των τριών πόντων (7/33) και χωρίς το μεγάλο όπλο τους σε δράση, δεν υπάρχουν πολλές εναλλακτικές για να πετύχουν μεγάλες νίκες.