O assistant του Ντράγκαν Σάκοτα στην ΑΕΚ, Στέβαν Μίγιοβιτς αναδείχθηκε κορυφαίος προπονητής του Παγκοσμίου U17.

Παγκόσμια πρωταθλήτρια U17 αναδείχθηκε η ομάδα των ΗΠΑ, καθώς επικράτησε στον μεγάλο τελικό της Σερβίας με 107-81. Πάντως ο head coach των Σέρβων, Στέβαν Μίγιοβιτς αναδείχθηκε κορυφαίος προπονητής στο τουρνουά.

Ο άμεσος συνεργάτης του Ντράγκαν Σάκοτα στην ΑΕΚ έκανε εξαιρετική δουλειά και οδήγησε την ομάδα και τη χώρα του στον τελικό, εκεί όπου κατάκτησε το ασημένιο μετάλλιο στην καλύτερη πορεία της ιστορίας της.

Οι Σέρβοι κατάφεραν να επικρατήσουν της Λιθουανίας στον προημιτελικό, ενώ στα ημιτελικά λύγισαν τους διοργανωτές Τούρκους παίρνοντας το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης.