Η Γαλλία δυσκολεύτηκε απέναντι στο αξιόμαχο Βέλγιο, όμως επικράτησε με 80-72 εκτός έδρας και ανέβηκε στο 4-1 στους ομίλους των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η Γαλλία επικράτησε με 80-72 στην έδρα του Βελγίου για την 5η αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Οι Βέλγοι έμειναν κοντά στο σκορ μέχρι τα τελευταία λεπτά, όμως οι «τρικολόρ» βρήκαν τις λύσεις όταν η μπάλα... έκαιγε και έφυγαν με ένα σημαντικό διπλό.

Με το αποτέλεσμα αυτό, η Γαλλία ανέβηκε στο 4-1 στον όμιλο, ενώ το Βέλγιο παρέμεινε χωρίς νίκη μετά από πέντε αγωνιστικές.

Ο Τζέιλεν Χορντ πρόσφερε 10 πόντους, 4 ριμπάουντ, μία ασίστ και 2 μπλοκ για τους νικητές, με τον Ρούντι Γκομπέρ να κυριαρχεί κοντά στο καλάθι έχοντας 8 πόντους, 11 ριμπάουντ και 2 τάπες. Πρώτος σκόρερ της Γαλλίας ήταν ο Μπιλάλ Κουλιμπαλί με 13 πόντους, ενώ ο Ρεϊνό συμπλήρωσε άλλους 10.

Για το Βέλγιο, ο Ρετέν Ομπασόχαν Βαν Βλιτ σημείωσε 14 πόντους, μάζεψε 6 ριμπάουντ και έκανε 2 κλεψίματα, ενώ ο Εμανουέλ Λεκόμτ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 17 πόντους και 4 ασίστ.

Τα δεκάλεπτα: 13-22, 30-43, 55-59, 72-80.