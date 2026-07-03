FIBA World Cup 2027: Η βαθμολογία στους υπόλοιπους τέσσερις ομίλους
Ολοκληρώθηκε η πέμπτη αγωνιστική και των υπόλοιπων τεσσάρων ομίλων στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου Μπάσκετ 2027 με την επιβλητική νίκη της Κροατίας επί της Κύπρου με 73 πόντους διαφορά.
Να υπενθυμίσουμε ότι η Ελλάδα ηττήθηκε με 73-66 από τη Ρουμανία εκτός έδρας παραμένοντας πρώτη στο 3-2, αλλά χρειάζεται πλεόν νίκη απέναντι στους Πορτογάλους (5/8) στην τελευταία αγωνιστική.
Δείτε πως έχουν διαμορφωθεί οι βαθμολογίες στους ομίλους
Group E
Κατάταξη
- Κροατία 4-1
- Γερμανία 4-1
- Ισραήλ 2-3
- Κύπρος 0-5
Group F
Κατάταξη
- Πολωνία 5-0
- Ολλανδία 2-3
- Λετονία 2-3
- Αυστρία 1-4
Group G
Κατάταξη
- Φινλανδία 4-1
- Γαλλία 4-1
- Ουγγαρία 2-3
- Βέλγιο 0-5
Group H
Κατάταξη
- Εσθονία 3-2
- Σλοβενία 3-2
- Τσεχία 2-3
- Σουηδία 2-3
Η βαθμολογία στον όμιλο της Ελλάδας
Group B
Κατάταξη
1. Ελλάδα 3-2
2. Μαυροβούνιο 3-2
3. Πορτογαλία 2-3
4. Ρουμανία 2-3
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