Δείτε τις βαθμολογίες των ομίλων στα προκριματικά FIBA World Cup 2027.

Ολοκληρώθηκε η πέμπτη αγωνιστική και των υπόλοιπων τεσσάρων ομίλων στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου Μπάσκετ 2027 με την επιβλητική νίκη της Κροατίας επί της Κύπρου με 73 πόντους διαφορά.

Να υπενθυμίσουμε ότι η Ελλάδα ηττήθηκε με 73-66 από τη Ρουμανία εκτός έδρας παραμένοντας πρώτη στο 3-2, αλλά χρειάζεται πλεόν νίκη απέναντι στους Πορτογάλους (5/8) στην τελευταία αγωνιστική.

Δείτε πως έχουν διαμορφωθεί οι βαθμολογίες στους ομίλους

Group E

Κατάταξη

Κροατία 4-1 Γερμανία 4-1 Ισραήλ 2-3 Κύπρος 0-5

Group F

Κατάταξη

Πολωνία 5-0 Ολλανδία 2-3 Λετονία 2-3 Αυστρία 1-4

Group G

Κατάταξη

Φινλανδία 4-1 Γαλλία 4-1 Ουγγαρία 2-3 Βέλγιο 0-5

Group H

Κατάταξη

Εσθονία 3-2 Σλοβενία 3-2 Τσεχία 2-3 Σουηδία 2-3

Η βαθμολογία στον όμιλο της Ελλάδας

Group B

Κατάταξη

1. Ελλάδα 3-2

2. Μαυροβούνιο 3-2

3. Πορτογαλία 2-3

4. Ρουμανία 2-3