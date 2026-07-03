Η Κροατία δεν συνάντησε την παραμικρή αντίσταση στην Κύπρο, συνέτριψε τους γηπεδούχους με 123-50 για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου και είχε σε τρομερή βραδιά τον Μάριο Χεζόνια.

Δεν άφησε κανένα περιθώριο αμφισβήτησης η Κροατία, η οποία μετέτρεψε την εκτός έδρας αναμέτρηση με την Κύπρο σε παράσταση για έναν ρόλο, επικρατώντας με 123-50 για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027.

Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Μάριο Χεζόνια, ο οποίος πέτυχε , ο οποίος πέτυχε το πρώτο triple-double που έχει καταγραφεί ποτέ στην ιστορία των προκριματικών της διοργάνωσης ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 11 πόντους, 10 ριμπάουντ και 13 ασίστ, «αγγίζοντας» την τελειότητα στα 28 λεπτά που αγωνίστηκε. Παράλληλα, ο Ντάριο Σάριτς σημείωσε double-double με 21 πόντους και 10 ριμπάουντ, ενώ ο Ίβιτσα Ζούμπατς κυριάρχησε στις δύο πλευρές του παρκέ, τελειώνοντας το παιχνίδι με 24 πόντους και 11 ριμπάουντ, έχοντας 10/13 δίποντα σε μόλις 18 λεπτά συμμετοχής.

Συνολικά, η ομάδα του Τόμισλαβ Μιγιάτοβιτς κυκλοφόρησε υποδειγματικά την μπάλα, είχε 7 διψήφιους παίκτες και ολοκλήρωσε τον αγώνα με 43 ασίστ και μόλις 12 λάθη. Πρώτος σκόρερ των γηπεδούχων ήταν ο Στέφανος Τίγκας με 10 πόντους, σε μια βραδιά όπου η διαφορά ποιότητας ανάμεσα στις δύο ομάδες ήταν εμφανής από το πρώτο κιόλας δεκάλεπτο.

Τα δεκάλεπτα: 12-35, 26-59, 36-92, 50-123.