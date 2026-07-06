Η Γερμανία επιβεβαίωσε τον τίτλο του απόλυτου φαβορί απέναντι στην Κύπρο, επικρατώντας με 111-79 στην τελευταία αγωνιστική της πρώτης προκριματικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027.

Η Γερμανία δεν συνάντησε την παραμικρή αντίσταση απέναντι στην Κύπρο, επικρατώντας με το επιβλητικό 111-79 στην τελευταία αγωνιστική της πρώτης προκριματικής φάσης για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2027.

Η ομάδα του Άλεξ Μουμπρού επέβαλε από νωρίς τον ρυθμό της, «χτίζοντας» διαφορά από το πρώτο ημίχρονο και μετατρέποντας το δεύτερο μέρος σε τυπική διαδικασία. Με τη νίκη αυτή οι Γερμανοί ολοκλήρωσαν τη φάση με ρεκόρ 5-1, ενώ η Κύπρος έκλεισε την πορεία της χωρίς θετικό αποτέλεσμα (0-6).

Πρωταγωνιστής για τους νικητές ήταν ο Κρίστιαν Σένγκφελντερ, ο οποίος πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση με double-double, έχοντας 19 πόντους, 10 ριμπάουντ και 3 ασίστ. Εξίσου καθοριστική ήταν και η παρουσία του Ντένις Σρούντερ, που βρέθηκε μία ανάσα από το triple-double, ολοκληρώνοντας τον αγώνα με 19 πόντους, 7 ριμπάουντ και 9 ασίστ.

Από την πλευρά της Κύπρου, ξεχώρισε ο Γιάννης Γιανναράς με 14 πόντους και 4 ασίστ.

Τα δεκάλεπτα: 22-21, 56-31, 85-56, 111-79.