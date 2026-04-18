Όσκαρ Σμιντ: Το «Άγιο Χέρι» που σημάδεψε μια ολόκληρη εποχή του μπάσκετ!

Ο Γιάννης Πάλλας γράφει για τον Όσκαρ Σμιντ που έφυγε από τη ζωή αφήνωντας μια τεράστια κληρονομιά όχι μόνο στο μπάσκετ της Βραζιλίας, αλλά στο Παγκόσμιο.

Η απώλεια του Όσκαρ Σμιντ συγκλόνισε τον κόσμο του μπάσκετ, καθώς υπήρξε ένας από τους μεγαλύτερους σκόρερ όλων των εποχών και από εκείνους που δημιούργησαν μνήμες και αναμνήσεις πολύτιμες μια ολόκληρη γενιά.

Ο «Mao Santa» (Άγιο Χέρι) δεν ήταν απλώς ένας σκόρερ. Ήταν μια ιδέα. Ένα σύμβολο μιας εποχής όπου το μπάσκετ παιζόταν με καρδιά, ένστικτο και μια σχεδόν παιδική αφοσίωση.

Με σχεδόν 50.000 πόντους στην καριέρα του (ο Όσκαρ Σμιντ σημείωσε 49.737 πόντους σε όλη την καριέρα του και για χρόνια, ήταν ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία του μπάσκετ. Το 2024, τον ξεπέρασε ο ΛεΜπρόν Τζέιμς, ο οποίος έφτασε τους 49.760 πόντους σε επίσημους αγώνες), ο Σμιντ δεν κατέκτησε απλώς κορυφές, τις επαναπροσδιόρισε.

Και το έκανε χωρίς ποτέ να φορέσει τη φανέλα ομάδας του NBA, παρότι είχε προτάσεις, επιλέγοντας συνειδητά να μείνει πιστός στη Βραζιλία και στην εθνική της ομάδα. Σε έναν κόσμο που κυνηγά την αναγνώριση, τα χρήματα και την γρήγορη φήμη χωρίς να έχει πετύχει κάτι σημαντικό, εκείνος διάλεξε την ουσία.

Για τους Έλληνες φιλάθλους, το όνομα του Όσκαρ Σμιντ δεν είναι απλώς θρυλικό, είναι θα λέγαμε βιωματικό. Είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τον Παναγιώτη Γιαννάκη, τον «δράκο» του ελληνικού μπάσκετ.

Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 1990, στο Μπουένος Άιρες, γράφτηκε ένα από τα πιο αυθεντικά κεφάλαια του παγκόσμιου μπάσκετ. Ο Όσκαρ Σμιντ σημείωσε 44 πόντους απέναντι στην Ελλάδα σε μια μοναδική παράσταση. Και απέναντί του; Ένας Γιαννάκης που αρνήθηκε να υποταχθεί και γνώρισε ένα συγκλονιστικό standing ovation στο φινάλε της αναμέτρησης.

Δεν ήταν απλώς ένας αγώνας. Ήταν μια σύγκρουση φιλοσοφιών, το αστείρευτο ταλέντο απέναντι στην ατσάλινη θέληση. Και όταν το παιχνίδι τελείωσε, αυτό που έμεινε δεν ήταν το σκορ. Ήταν ο σεβασμός.

Το 1996, στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ατλάντα, οι δύο μεγάλοι παίκτες συναντήθηκαν ξανά. Το Σάββατο 2 Αυγούστου του 1996, στο «Τζόρτζια Ντομ» της Ατλάντα. Ήταν η τελευταία τους παράσταση με το εθνόσημο. Και όταν το παιχνίδι τελείωσε (η Ελλάδα κέρδισε 91-72 και πήρε την 5η θέση), δεν υπήρχαν αντίπαλοι, μόνο δύο άνθρωποι που είχαν μοιραστεί μια ολόκληρη εποχή.

Η αγκαλιά τους στο κέντρο του γηπέδου δεν ήταν απλώς μια στιγμή. Ήταν το τέλος μιας εποχής. Δύο θρύλοι που έκλαιγαν όχι για το τέλος, αλλά για όλα όσα είχαν ζήσει.

Ο Όσκαρ Σμιντ δεν ήταν μόνο τα τρίποντα, τα ρεκόρ και οι διακρίσεις. Ήταν η στάση ζωής. Η επιλογή του να αρνηθεί το NBA για να συνεχίσει να παίζει με την εθνική Βραζιλίας λέει περισσότερα από οποιοδήποτε τρόπαιο.

Αργότερα, στη μάχη του με τον καρκίνο, έδειξε το ίδιο θάρρος που είχε στο παρκέ. «Η ασθένεια με έμαθε να απολαμβάνω τη ζωή», είχε πει. Και αυτή η φράση ίσως συνοψίζει το ποιος πραγματικά ήταν.

Η απώλεια του την Παρασκευή 17 Απριλίου 2026 σε ηλικία 68 ετών, λίγες μόλις ημέρες (8 Απριλίου) μετά την εισαγωγή του στο Hall of Fame της Βραζιλιάνικης Ολυμπιακής Επιτροπής, σκόρπισε συγκίνηση σε όλο τον κόσμο. Όμως οι θρύλοι δεν φεύγουν. Απλώς αλλάζουν μορφή και υπάρχουν εκείνοι που τους έζησαν και τους μνημονεύουν πάντα...

Κάθε παίκτης που σηκώνεται να σουτάρει από μακριά χωρίς φόβο, κάθε αθλητής που θα παίζει και για τη φανέλα, εκεί, κάπου ανάμεσα, ζει ακόμα ο Όσκαρ Σμιντ.

Και ίσως αυτό είναι το μεγαλύτερο καλάθι που έβαλε ποτέ στην τεράστια καριέρα του...