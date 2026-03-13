Ο σπουδαίος Πάου Γκασόλ θα είναι πρεσβευτής του Mundobasket Γυναικών 2026 που θα γίνει στην Γερμανία.

Ο Πάου Γκασόλ είναι ένας εκ των κορυφαίων Ευρωπαϊων παικτών στην ιστορία του μπάσκετ. Δύο πρωταθλήματα του ΝΒΑ δίπλα στον Κόμπι και αμέτρητες επιτυχίες με την Εθνική Ισπανίας σε Ολυμπιακούς Αγώνες, Eurobasket και Mundobasket.

Η FIBA έκανε γνωστό στον κόσμο πως ο Ισπανός θα είναι Global Ambassador για το MundoBasket Γυναικών 2026 που θα λάβει χώρα στη Γερμανία. Ένα φυσιογνωμία τεράστια.

O Πάου κατέκτησε το Παγκόσμιο το 2006, με την Ισπανία να νικά την Εθνική μας στον τελικό σε ματς πάντως που δεν έπαιξε. Επίσης έχει τρία χρυσά μετάλλια σε Eurobasket (3 σερί του 2009, 2011 και 2015).