Ζήσης: «Διαβάζοντας το post της FIBA ήταν πολύ συγκινητικό για εμένα προσωπικά»

Για τη νέα προσπάθεια της Εθνικής στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, μίλησε ο Νίκος Ζήσης, στο Web Radio της ΕΟΚ στην εκπομπή «Άμεσο Ριπλέι».

Η Εθνική Ελλάδος μπάσκετ θα αντιμετωπίσει τη Ρουμανία (27/11, 18:15) στο Αλεξάνδρειο, στο πλαίσιο της 1ης αγωνιστικής των προκριματικών για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2027.

Ο Νίκος Ζήσης, φιλοξενήθηκε στο WEB Radio της ΕΟΚ και μίλησε για τη νέα πρόκληση που έχει μπροστά της η Εθνική, με στόχο την πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2027.

Μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και στην ανανέωση του Σπανούλη με την ομοσπονδία, αλλά και στους Παπανικολάου και Σλούκα που συνεχίζουν να δίνουν το «παρών» ακόμα και σε πιο προχωρημένη ηλικία.

Αναλυτικά όσα είπε:

Για τη νέα προσπάθεια της Εθνικής στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027: «Πλέον ξεκινάει μια νέα προσπάθεια, είναι οι πρώτοι αγώνες των “παραθύρων” με στόχο την πρόκριση στο Παγκόσμιο του 2027. Νομίζω πως είμαστε αρκετά έμπειροι στη διαδικασία των “παραθύρων”. Είναι μια πολύ δύσκολη διαδικασία, αλλά νομίζω πως όλα αυτά τα χρόνια η Εθνική έχει κάνει πολύ καλή δουλειά, προπονητές και παίκτες συγκεντρώνονται στους αγώνες και τις υποχρεώσεις της ομάδας. Έτσι όπως είναι η κατάσταση με την Ευρωλίγκα, παίκτες έρχονται τελευταία στιγμή, όπως και τώρα. Ήδη προπονείται η ομάδα στη Θεσσαλονίκη, γίνεται καλή δουλειά, περιμένοντας και τον κόουτς αμέσως μετά τον σημερινό του αγώνα στο Μονακό. Θα είμαστε έτοιμοι για τα ματς με Ρουμανία (27/11) και Πορτογαλία (30/11)».

Για το ότι η Ελλάδα προκρίνεται σταθερά στις μεγάλες διοργανώσεις μέσω των «παραθύρων»: «Είναι πολύ σημαντικό. Γενικά σαν χώρα θεωρούμε δεδομένο ότι θα βρισκόμαστε στις μεγάλες διοργανώσεις, πόσο μάλλον τώρα που προερχόμαστε από το χάλκινο μετάλλιο, ωστόσο πλέον με τα προκριματικά δεν είναι καθόλου εύκολο. Μην ξεχνάμε ότι όλες ο ομάδες, μεσαίας ή πιο χαμηλής ταχύτητας θεωρητικά, είναι πλήρως επανδρωμένες. Όλα τα μέλη της ομάδας, ίσως με εξαίρεση 1-2 παίκτες που συνήθως έχουν στο ΝΒΑ, δεν είναι Ευρωλίγκας, οπότε τα ρόστερ τους είναι πλήρη.

Επειδή είμαι αρκετά χρόνια στην Εθνική, υπάρχει πολύ καλή συνεργασία με όλες τις ομάδες, κυρίως με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό που παίζουν στην Ευρωλίγκα. Πάντα είναι διαθέσιμες για επικοινωνία, συνεργασία και να προσπαθήσουμε να έχουμε την Εθνική ομάδα όσο γίνεται πιο δυνατή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Όπως είπα, είναι μια νέα προσπάθεια. Πάντα τα προκριματικά του Παγκοσμίου είναι πιο δύσκολα απ’ ό,τι του Ευρωμπάσκετ.

Στου Ευρωμπάσκετ ο όμιλος έχει τέσσερις ομάδες και προκρίνονται οι τρεις, ενώ στου Παγκοσμίου στην αρχή προκρίνονται οι τρεις απ’ τις τέσσερις, αλλά “κουβαλάς” τα αποτελέσματα και συναντιέσαι με τρεις ομάδες άλλου ομίλου, με σκοπό να φτάσεις στην τελική φάση. Είναι μια μακρά διαδικασία.

Ξεκινάμε αισιόδοξα. Θέλουμε τον φίλαθλο κόσμο να στηρίξει την ομάδα και αύριο, που νομίζω θα το κάνει. Πάντα η Θεσσαλονίκη είναι δίπλα στην Εθνική ομάδα, είτε σε φιλικά ματς είτε σε επίσημα. Θέλουμε να ξεκινήσουμε αυτήν την προσπάθεια με το δεξί».

Για το ότι η Εθνική δε μένει μόνο στην Αθήνα και δίνει σε διάφορες πόλεις τα εντός έδρας παιχνίδια της: «Η πρόθεση όλων των ανθρώπων της ΕΟΚ και της ομάδας είναι η Εθνική να μην παίζει μόνο στην Αθήνα. Ήδη έχουμε παίξει αρκετά ματς αυτά τα χρόνια σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας και μακάρι στο εγγύς μέλλον να πάμε σε πόλεις που δεν έχει πάει ακόμα η Εθνική.

Βέβαια, δεν είναι πάντα το πιο εύκολο γιατί λόγω της Ευρωλίγκας πολλές φορές την προηγούμενη μέρα παίκτες παίζουν στη διοργάνωση και έρχονται κατευθείαν, επομένως είναι πιο δύσκολο να πας σε ένα πιο… απομακρυσμένο μέρος. Απ’ την άλλη, σίγουρα είναι στο μυαλό μας και αυτό θέλουμε να κάνουμε και στο μέλλον».

Για το συγκινητικό post της FIBA για την Ελλάδα και το αν έφυγε ένα… βάρος από την ομάδα με την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου: «Διαβάζοντας το post της FIBA ήταν πολύ συγκινητικό για εμένα προσωπικά. Ήταν πολύ όμορφο και πραγματικό. Αυτό το βάρος από γενιά σε γενιά έρχεται ασυναίσθητα και αυτό δείχνει το “δέσιμο” που έχουν όλες οι γενιές με την Εθνική και πάντα σκέφτονται ότι “προσπαθούμε γι’ αυτήν την πολυπόθητη επιτυχία”.

Αυτές τις δύο μέρες δεν είμαστε πολλοί απ’ τα παιδιά που ήταν εκείνους τους δύο μήνες. Σήμερα (26/11) θα ενσωματωθούν οι παίκτες του Παναθηναϊκού (σ.σ. Καλαϊτζάκης, Σαμοντούροβ, Τολιόπουλος).

Ο Τολιόπουλος πιθανότατα δε θα είναι έτοιμος για αύριο και θα γίνει προσπάθεια για την Κυριακή. Σίγουρα έφυγε ένα βάρος, αλλά είναι και ένα πολύ μεγάλο κίνητρο για τη συνέχεια και το μέλλον. Ενδεχομένως κάποια παιδιά να μην είναι στην επόμενη μεγάλη διοργάνωση, θα το δούμε αυτό.



Τους αξίζει να πάρουν την απόφαση που οι ίδιοι θέλουν. Αναφέρομαι περισσότερο σε Σλούκα και Παπανικολάου, που είναι μεγαλύτερης ηλικίας, έχουν δώσει τα πάντα για την Εθνική, όλη τους την καριέρα και κατάφεραν να πάρουν το μετάλλιο. Θα δούμε στο μέλλον τι ομάδα θα έχουμε.

Λειτουργεί, όμως, και σαν κίνητρο, πως το κατάφεραν και πλέον τους “ανοίγει η όρεξη” για να κάνουν κάτι μεγάλο και στη συνέχεια. Ξέρουμε πολύ καλά πως δεν είναι εύκολο. Μην ξεχνάμε ότι η ομάδα πέρυσι πήγε στους Ολυμπιακούς Αγώνες μετά από 16 χρόνια κερδίζοντας το Προολυμπιακό και έφτασε ένα δεκάλεπτο μακριά απ’ το να πάει στην τετράδα, παίζοντας απέναντι στη Γερμανία μάλιστα.

Σίγουρα φεύγει ένα βάρος, αλλά “ανοίγει η όρεξη”. Μακάρι να είναι υγιή τα παιδιά, να βγαίνουν κι άλλα από κάτω και η ομάδα να είναι ακόμα πιο δυνατή για το μέλλον».

Για την παραμονή του Βασίλη Σπανούλη στον πάγκο της Εθνικής: «Προσωπικά, είμαι πολύ χαρούμενος και ενθουσιασμένος που αποφάσισε να συνεχίσει. Αυτό δείχνει το δικό του “δέσιμο” με την Εθνική. Παρ’ όλο που ήρθε αυτή η μεγάλη επιτυχία, δείχνει ότι σκέφτεται ήδη το παρόν και το μέλλον αυτής της ομάδας. Δεν ήταν εύκολη η διαδικασία λόγω και της συνεργασίας του με τη Μονακό, αλλά υπήρξε θέληση εκατέρωθεν. Πραγματικά είναι ένας άνθρωπος που και από αυτόν τον ρόλο έχει ήδη προσφέρει πολλά στην Εθνική ομάδα και έχει να προσφέρει πάρα πολλά πράγματα και στη συνέχεια. Γνωρίζοντας τον πολύ καλά σαν άνθρωπο, “τρώγοντας ανοίγει η όρεξη”.

Δεν πρέπει να εφησυχάζεις με στόχους που έχεις πετύχει, έτσι ώστε να προσπαθείς να “χτίζεις” και να συνεχίζεις με σκοπό να πας ακόμα πιο ψηλά. Αυτή είναι η νοοτροπία που έχει σαν άνθρωπος και αυτό θα προσπαθήσει να εμφυσήσει και στην ομάδα».

Για το ότι Παπανικολάου και Σλούκας δεν έχουν βάλει τέλος ακόμα στο κεφάλαιο «Εθνική ομάδα»: «Αυτές οι προσωπικότητες αξίζει πραγματικά να έχουν το τέλος που εκείνοι θεωρούν ότι πρέπει να είναι το σωστό. Πάνω απ’ όλα ο αθλητής ξέρει πότε είναι η στιγμή ν’ αποχωρήσει. Βλέπετε ότι παρ’ όλο που πήραν το μετάλλιο δεν έχουμε κάποια δήλωση κανενός εκ των δύο. Μάλιστα, ο Παπανικολάου θα είναι και σε αυτό το “παράθυρο”.

Αυτό δείχνει την ενότητα, δείχνει τη θέληση και την αγάπη που έχουν αυτά τα παιδιά, αλλά και όλα γενικότερα, για την Εθνική ομάδα. Αυτό είναι το σημαντικότερο, το οποίο το έχουμε “χτίσει” τα τελευταία χρόνια. Είμαστε πάντα σε επικοινωνία με τα παιδιά και τις ομάδες τους. Η ομάδα έχει μια καλή εικόνα σε όλους τους αγώνες που συμμετέχει και αυτό είναι το κύριο μέλημά μας. Να είναι μια ομάδα που ο κόσμος θα είναι χαρούμενος και περήφανος που τη βλέπει».

Για την έως τώρα πορεία του Άρη: «Τη φετινή σεζόν η μεγαλύτερη παρακαταθήκη για το μέλλον είναι πως αποπληρώνεται ένα χρέος πάρα πολλών ετών και πλέον μπορείς να “χτίσεις” γερές και στέρεες βάσεις για το μέλλον. Από ‘κει και πέρα, πάντα θες να είσαι ανταγωνιστικός, όσο καλύτερος μπορείς στο σήμερα και αυτός είναι ο σκοπός. Έτσι λειτουργούμε καθημερινά, με σκοπό και την ενίσχυση της ομάδας, η οποία έγινε τις τελευταίες εβδομάδες.

Η ομάδα έχει σταθερή απόδοση πλέον, κατάφερε να πάρει αποτελέσματα και η απόδοσή της τις τελευταίες εβδομάδες έχει γεμίσει υποσχέσεις για το μέλλον. Ωστόσο, δεν πρέπει να αποπροσανατολιστεί η ομάδα απ’ τις πολύ καλές εμφανίσεις, η καθημερινή δουλειά, η βελτίωση και ο χρόνος, μιας και ήρθε νέος προπονητής και νέοι παίκτες, θα μας βοηθήσει να συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο, με σκοπό να φτάσουμε όσο ψηλότερα μπορούμε σε Ελλάδα και Ευρώπη».

