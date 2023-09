Ο Νίκολα Γιόκιτς πανηγύρισε με τη ψυχή του το ασημένιο μετάλλιο της Σερβίας στο Mundobasket, τραγουδώντας αγκαλιά με τον Νίκολα Μιλουτίνοφ και τα υπόλοιπα μέλη των δευτεραθλητών κόσμου.

H Σερβία παρατάχθηκε στο Mundobasket 2023 χωρίς τον Νίκολα Γιόκιτς όμως έφτασε ως τον τελικό της διοργάνωσης και κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο απέναντι στη Γερμανία.

Ο Σέρβος σέντερ, πρωταθλητής με τους Ντένβερ Νάγκετς και MVP των NBA Finals, έθεσε εαυτόν εκτός Εθνικής έπειτα από μια γεμάτη σεζόν στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη με τους «Σβώλους», βλέποντας εξ αποστάσεως τις προσπάθειες των συμπατριωτών του στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Παρ' όλα αυτά, πανηγύρισε μαζί με τους δευτεραθλητές κόσμους, τραγουδώντας στο πλευρό του Νίκολα Μιλουτίνοφ στο εστιατόριο που βρέθηκαν τα μέλη της αποστολής μετά τη μεγάλη γιορτή που στήθηκε μπροστά από το δημαρχείο του Βελιγραδίου, μαζί με τον Νόβακ Τζόκοβιτς.

Εξάλλου, η μορφή του Γιόκιτς κοσμεί ένα τρομερό graffiti στην πρωτεύουσα της Σερβίας μαζί με τον «Νόλε».

Jokić with his teammates from the national team having fun in Belgrade. Novak Djokovic is also there with them.#joker #nikola #jokic #denver #nuggets #milutinov #djokovic #belgrade pic.twitter.com/ilrnfANmOU