Οι παίκτες της εθνικής ομάδας μπάσκετ της Σερβίας υποδέχθηκαν τον Νόβακ Τζόκοβιτς στη μεγάλη γιορτή που στήθηκε μπροστά από το δημαρχείο του Βελιγραδίου.

Η Σερβία το βράδυ της Τρίτης (12/9) γιόρτασε για τους δικούς της -αθλητικούς- ήρωες και στην καρδιά του Βελιγραδίου στήθηκε μια μεγάλη γιορτή με πρωταγωνιστές τον Νόβακ Τζόκοβιτς και τους παίκτες της εθνικής ομάδας μπάσκετ της Σερβίας.

Οι τελευταίοι επέστρεψαν από τη Μανίλα τη Δευτέρα (11/9) και γνώρισαν μια πρώτη αποθέωση στο αεροδρόμιο του Βελιγραδίου για την κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου στο Μουντομπάσκετ 2023.

Όμως γιορτή χωρίς τον Τζόκοβιτς δεν γινόταν, έτσι αποφασίστηκε η μεγάλη γιορτή μπροστά από το δημαρχείο της πόλης να γίνει το βράδυ της Τρίτης, προκειμένου να προλάβει να επιστρέψει από τη Νέα Υόρκη, μετά την κατάκτηση του τίτλου στο US Open και του 24ου τροπαίου στα Grand Slam.

Οσα συνάντησε ο Τζόκοβιτς, μάλλον δεν το φανταζόταν, με τα μέλη της εθνικής ομάδας μπάσκετ να τον αγκαλιάζουν και αυτός να ξεσπά σε κλάματα.

