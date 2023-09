Ο Ντένις Σρέντερ είναι ο πολυτιμότερος παίκτης του Mundobasket 2023, έχοντας οδηγήσει τη Γερμανία στην κορυφή του κόσμου για πρώτη φορά στην ιστορία της.

Ο Ντένις Σρέντερ δεν θα μπορούσε να μην αναδειχθεί ως ο Πολυτιμότερος παίκτης του Mundobasket 2023. Ο Γερμανός πλέι μέικερ των Τορόντο Ράπτορς πήρε το βραβείο του MVP από τα χέρια του Καρμέλο Άντονι.

Μάλιστα, ο Σρέντερ δεν περίμενε καν να ακούσει το όνομά του από τα μεγάφωνα του γηπέδου, βγήκε στο παρκέ και το διασκέδασε με την ψυχή του. Στον τελικό ο Γερμανός μέτρησε 28 πόντους (7/11 διπ., 2/6 τριπ., 8/10) μαζί με 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 λάθη και ένα κλέψιμο σε 33:52.

Στο τουρνουά οι μέσοι όροι του διαμορφώθηκαν σε 19.1 πόντους, 2 ριμπάουντ και 6.1 ασίστ.

Την ίδια στιγμή, Πολυτιμότερος παίκτης του τελικού ήταν ο έτερος των πρωταγωνιστών της Γερμανίας, ο Φρανζ Βάγκνερ (19π., 7 ριμπ., 2 αίστ, 4 λάθη, 3 κλεψίματα σε 33:23).

