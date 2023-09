Ο Ταϊρίς Χαλιμπέρτον συνεχίζει να... μαγεύει στο Mundobasket με τη φανέλα των ΗΠΑ.

Ήταν ο κορυφαίος πασέρ στο ΝΒΑ για τη σεζόν που ολοκληρώθηκε και το δείχνει και στα γήπεδα της Ασίας. Ο Ταϊρίς Χαλιμπέρτον παραδίσει σεμινάρια πάσας στο Mundobasket και δεν σταματά να κάνει... μάγκες τους συμπαίκτες του. Ο point guard της Team USA μας έχει συνηθίσει σε απίθανες no look ασίστ κατά τη διάρκεια του τουρνουά και το ίδιο έγινε απέναντι στην Ιταλία στον προημιτελικό. Το έχει πάει σε... άλλο επίπεδο ο σταρ των Πέισερς.

Aπολαύστε την πάσα του

"How many no-look dimes can you get in a tournament?"



Tyrese: Yes.#FIBAWC pic.twitter.com/WwpwOQv1V9