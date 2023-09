Ο Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς ήταν ασταμάτητος στο α' ημίχρονο του ημιτελικού κάνοντας και «too small» στον Γιοκουμπάιτις.

Τι σου είναι όμως η αυτοπεποίθηση. Αν μη τι άλλο ο Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς την ένιωσε και με το παραπάνω στο πρώτο ημίχρονο του προημιτελικού με τη Λιθουανία.

Ο Σέρβος σταρ είχε πάρει «φωτιά» και έδειχνε ικανός να σκοράρει και από το... σπίτι του. Και εν μέρει το έκανε και αυτό!

Παρά την ασφυκτική πίεση του Ρόκας Γιοκουμπάιτις, ο «Μπόγκι» ευστόχησε σε τρίποντο από τα εννέα μέτρα και στη συνέχεια έκανε το χαρακτηριστικό «too small» στον Λιθουανό.

Δείτε την χαρακτηριστική φάση

🇷🇸 Bogdan Bogdanovic was hitting 🇱🇹 Lithuania with 'too small' 😳#FIBAWC #WinForAll pic.twitter.com/WXPVrqA7Lz