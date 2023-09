Η Ισπανία δεν θα έχει την ευκαιρία να υπερασπιστεί τον τίτλο της πρωταθλήτριας κόσμου στο Mundobasket 2023 και ο Άλεξ Αμπρίνες τα έβαλε με τους διαιτητές μετά την ήττα από τον Καναδά.

Ο Καναδάς ολοκλήρωσε τη μεγάλη ανατροπή, αφήνοντας εκτός προημιτελικών την Ισπανία και στερώντας από τη «ρόχα» την ευκαιρία να υπερασπιστεί τον τίτλο της πρωταθλήτριας κόσμου στο Mundobasket 2023.

Οι Καναδοί επέστρεψαν από το -12 στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου (73-61), έχοντας ως πρωταγωνιστές τους Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ και Ντίλον Μπρουκς.

Πλέον θα αντιμετωπίσουν τη Σλοβενία του Λούκα Ντόντσιτς με φόντο την πρόκριση στα ημιτελικά ενώ σε ό,τι αφορά την Ισπανία, ο Άλεξ Αμπρίνες τα έβαλε με τους διαιτητές μετά την ήττα από τον Καναδά.

«Η διαιτησία ήταν απογοητευτική. Υπάρχουν πολλοί πρωταγωνιστές στο παρκέ. Οι διαιτητές, λοιπόν, δεν πρέπει να είναι πρωταγωνιστές. Υπάρχουν οι παίκτες και οι ομάδες. Οι πρωταγωνιστές είμαστε εμείς, όχι αυτοί» εξήγησε ο Ισπανός περιφερειακός της Μπαρτσελόνα, ο οποίος προσπάθησε να στείλει το ματς στην παράταση όμως το τρίποντο που επιχείρησε από τα 9 μέτρα δεν βρήκε στόχο.

«Όχι μόνο στο δικό μας παιχνίδι, αλλά γενικά στο Mundobasket, οι διαιτητές σφυρίζουν άσχημα» πρόσθεσε ο Αμπρίνες, o οποίος μέτρησε 6.2 πόντους, 1.8 ασίστ και 1.4 ριμπάουντ σε πέντε συμμετοχές στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

