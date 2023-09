O Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ το πήρε πάνω του στο τέλος και απέκλεισε την Ισπανία, δίνοντας την πρόκριση στους 8 στον Καναδά. Απολαύστε τα καλύτερα του.

Ο Καναδάς έκανε την μεγάλη ανατροπή, αφού γύρισε από το -12 και πήρε την πρόκριση στους 8, αποκλείοντας την Ισπανία. Και αν ο Μπρουκς ήταν ο άνθρωπος που κράτησε τους Καναδούς στο ματς, ο Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ ήταν εκείνος που πήρε από το χεράκι την ομάδα του στα τελευταία λεπτά και την οδήγησε την πρόκριση.

Ο Σάι έδειξε για άλλη μια φορά πως είναι από τους κορυφαίους closers του παγκοσμίου μπάσκετ και εκτέλεσε τη ρόχα με 30 πόντους, 7 ασίστ, 4 ριμπάουντ και 3 κλεψίματα. Σπουδαία εμφάνιση από τον αστέρα του Mundobasket που έχει τα μάτια του στραμμένα στο χρυσό μετάλλιο.

