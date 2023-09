Έγινε η πολυπόθητη συνάντηση του Τζιανμάρκο Ποτζέκο με τον Μάνι Πακιάο, παρά τις... σπόντες του πρώτου περί φόβου.

Μετά τον νικηφόρο αγώνα της Ιταλίας κόντρα στην Ανγκόλα, ο τεχνικός της «Σκουάντρα Ατζούρα» είχε όρεξη για χιούμορ. Έτσι, έριξε τις σπόντες του για τον Μάνι Πακιάο.

Δεδομένου ότι ο όμιλος της Ιταλίας φιλοξενείτο στις Φιλιππίνες, o Τζιανμάρκο Ποτζέκο στις δηλώσεις του μετά το παιχνίδι, αναφέρθηκε στον διασημότερο Φιλιππινέζο αθλητή πυγμαχίας, Μάνι Πακιάο.

«Που είναι ο Μάνι Πακιάο; Γιατί δεν ήρθε; Με φοβάται; Ήμουν μεγάλος fan του όταν έδωσε τη μάχη του με τον Μειγουέδερ. Ξέρετε κάποιον που τον γνωρίζει; Το νούμερο μου είναι 335. Πείτε να με καλέσει. Θα παίξουμε το ματς στο δωμάτιο μου», είχε δηλώσει.

Τελικά, η επιθυμία του να βρεθεί με τον σπουδαίο πυγμάχο, πραγματοποιήθηκε. Ο γνωστός Φιλιππινέζος αθλητής, ανέβασε μια φωτογραφία στα social, κρατώντας μια εμφάνιση της Εθνικής Ιταλίας, με το όνομα του.

Ποζάροντας με τον εκρηκτικό Ιταλό προπονητή, έγραψε σαν λεζάντα: «Ευχαριστώ Τζιανμάρκο Ποτζέκο. Ευχάριστο ότι τελικά σε συνάντησα».

Thank you Coach Gianmarco Pozzecco. Nice to finally meet you! 😁🥊 🇮🇹 🇵🇭 pic.twitter.com/aKnvWXNX2U