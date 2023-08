Ο Γιώργος Παπαγιάννης έκανε εντυπωσιακό ξεκίνημα κόντρα στην Team USA, ολοκληρώνοντας τη φάση με ένα φόλοου κάρφωμα για το 6-2 της Εθνικής στα πρώτα λεπτά του αγώνα με τους Αμερικανούς.

Η Ελλάδα έχει την ευκαιρία να μετρήσει τις δυνάμεις της κόντρα στην Team USA για τη δεύτερη αγωνιστική ημέρα του Γ' ομίλου στο Mundobasket 2023, στο δεύτερο ματς μεταξύ των δυο ομάδων μετά από το φιλικό προετοιμασίας στο Άμπου Ντάμπι.

Η ελληνική ομάδα στάθηκε πολύ καλά στο πρώτο δεκάλεπτο που έκλεισε στο 23-19 για τις ΗΠΑ, έχοντας ως πρωταγωνιστή τον Γιώργο Παπαγιάννη.

Ο διεθνής σέντερ της Φενέρμπαχτσε κουβάλησε επιθετικά την Εθνική, σημειώνοντας 11 πόντους με 4/5 δίποντα, 1/1 τρίποντo, 1 ριμπάουντ και 1 μπλοκ στα 8:41 που έμεινε στο παρκέ.

Μάλιστα στα πρώτα λεπτά του ματς, τελείωσε τη φάση με φόλοου κάρφωμα για το 6-2 της Ελλάδας. Συνολικά, η Εθνική είχε 8/15 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 6 ριμπάουντ και 3 ασίστ στην πρώτη περίοδο.

