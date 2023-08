Οι παίκτες της Team USA πήραν θέση στο δίλημμα μεταξύ της Dream Team και της Redeem Team και το Gazzetta δίνει την ευκαιρία στους αναγνώστες του να απαντήσουν στο ποια από τις δύο superteams θα κέρδιζε μια σειρά play-offs.

Η Team USA συνεχίζει την προετοιμασία της ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου, παρόλο που όλοι οι μεγάλοι αστέρες έμειναν εκτός των φετινών κλήσεων. Ωστόσο η ομάδα κλήθηκε να απαντήσει σε ένα δύσκολο δίλημμα και το αποτέλεσμα μάλλον απρόσμενο είναι.

The Dream Team or the Redeem Team - who wins a best of 7 series?



🇺🇸 #USABMNT chooses their squad! 🍿 pic.twitter.com/2xpktl5mkB