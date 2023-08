Στο Λας Βέγκας για να γίνει ομάδα η αντίπαλος της Ελλάδας, η Team USA

Η Team USA ξεκινάει την προετοιμασία της, ενόψει της φιλικής αναμέτρησης με την Ελλάδα στο Άμπου Ντάμπι και φυσικά το Παγκόσμιο Κύπελλο που θα φέρει αντιμέτωπες για άλλη μία φορά τις δύο ομάδες.

Η Team USA έχει επιλέξει το Λας Βέγκας, εδώ και χρόνια, ως το ορμητήριο για τις νέες περιπέτειες κάθε σεζόν. Η πόλη της Νεβάδα με την περίεργη αύρα και την αφόρητη ζέστη διαθέτει δυνατούς δεσμούς με το ΝΒΑ, αλλά απουσιάζει το βασικότερο, μία ομάδα.

Το WNBA έχει κάνει το πρώτο βήμα (Las Vegas Aces), το Summer League είναι σημείο αναφοράς και η Team USA αναζητεί τον τρόπο να επιστρέψει στο δρόμο των μεταλλίων.

The 2023 🇺🇸 #USABMNT numbers are in! pic.twitter.com/mlcU9UOUN0