Η 12άδα των ΗΠΑ έγινε με κάθε επισημότητα γνωστή και πλέον η Εθνική μας γνωρίζει τι ακριβώς θα αντιμετωπίσει στη Μανίλα για το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Αυτοί που δήλωσαν διαθέσιμοι το φετινό καλοκαίρι θα είναι τελικά η 12άδα των ΗΠΑ ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Μία εκ των αντιπάλων της Εθνικής μας στη Μανίλα (25/08-10/11) θα έχει λάμψη αστέρων NBA.

Όχι όλα τα ονόματα από το πάνω ράφι αλλά ένα αρκετά δυνατό ρόστερ από τις ΗΠΑ, που θέλει με τον Κερ στον πάγκο να ξεπεράσει το σοκ του 2019. Στη 12άδα των Αμερικανών θα βρεθούν οι Τζάρεν Τζάκσον Τζούνιορ, Πάολο Μπανκέρο, Ταϊρίς Χαλιμπέρτον, Άντονι Έντουαρντς, Τζέιλεν Μπράνσον, Μικάλ Μπρίτζες, Όστιν Ριβς, Μπράντον Ίνγκραμ, Τζος Χαρτ, Μπόμπι Πόρτις, Κάμερον Τζόνσον και Γουόκερ Κέσλερ.

Μένει να φανεί, λοιπόν, αν το μοναδικό «ελάφι» της Team USA, ο Πόρτις θα αντιμετωπίσει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, αφού όπως αποκάλυψε το Gazzetta πριν από μερικές ημέρες, ο Greek Freak υποβλήθηκε σε αρθροσκόπηση και κάνει το παν για να βρεθεί στη 12άδα του Δημήτρη Ιτούδη.

